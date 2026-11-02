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5 szituáció, amikor a visszautasítás a hálószobában nem a szexről, hanem a kapcsolatról szól
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5 szituáció, amikor a visszautasítás a hálószobában nem a szexről, hanem a kapcsolatról szól

O. Zselyke
Írta 2026.11.02.
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A legtöbb pár előbb-utóbb szembesül vele: az egyik fél közeledik, a másik elfordul, és onnantól kezdve a hálószoba csendje hangosabb, mint bármilyen veszekedés.

A szexuálterapeuták egybehangzóan állítják, hogy a visszautasítás ritkán a testi vágy hiányáról szól önmagában, sokkal gyakrabban arról, ami a takaró alatt nem látszik: feszültségekről, elfojtott sérelmekről vagy egyszerűen arról, hogy valaki épp nem érzi magát biztonságban a kapcsolatban. Az alábbi öt helyzet azt mutatja meg, mikor érdemes a nemet nem személyes sértésként, hanem üzenetként olvasni.

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1. Amikor mindig ugyanabban a napszakban jön a nem

Ha a visszautasítás szinte kizárólag este, lefekvés előtt történik, és napközben teljesen más a hangulat a kapcsolatban, az gyakran nem a fáradtságról szól. A nap végi pillanat az, amikor a két ember végre kettesben marad, és ha ott következetesen elmarad a közeledés, az sokszor azt jelzi, hogy a nap folyamán felgyülemlett apró sérelmek, elhallgatások rendeződnek ilyenkor láthatatlan fallá. A testi közelség ugyanis megköveteli az érzelmi nyitottságot is, és ha az napközben megsérült, este egyszerűen nincs hozzá erő.

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