5 szituáció, amikor a visszautasítás a hálószobában nem a szexről, hanem a kapcsolatról szól

A legtöbb pár előbb-utóbb szembesül vele: az egyik fél közeledik, a másik elfordul, és onnantól kezdve a hálószoba csendje hangosabb, mint bármilyen veszekedés.

A szexuálterapeuták egybehangzóan állítják, hogy a visszautasítás ritkán a testi vágy hiányáról szól önmagában, sokkal gyakrabban arról, ami a takaró alatt nem látszik: feszültségekről, elfojtott sérelmekről vagy egyszerűen arról, hogy valaki épp nem érzi magát biztonságban a kapcsolatban. Az alábbi öt helyzet azt mutatja meg, mikor érdemes a nemet nem személyes sértésként, hanem üzenetként olvasni.

Ennyire vagy független a párkapcsolatban a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Amikor mindig ugyanabban a napszakban jön a nem

Ha a visszautasítás szinte kizárólag este, lefekvés előtt történik, és napközben teljesen más a hangulat a kapcsolatban, az gyakran nem a fáradtságról szól. A nap végi pillanat az, amikor a két ember végre kettesben marad, és ha ott következetesen elmarad a közeledés, az sokszor azt jelzi, hogy a nap folyamán felgyülemlett apró sérelmek, elhallgatások rendeződnek ilyenkor láthatatlan fallá. A testi közelség ugyanis megköveteli az érzelmi nyitottságot is, és ha az napközben megsérült, este egyszerűen nincs hozzá erő.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.