10 növény, ami évszázadok óta a védelem szimbóluma

Egyeseket a bejárat mellé ültettek, másokat az ajtó fölé akasztottak, vagy éppen amulettként viseltek. A listán kerti és szobanövényeket egyaránt találsz, amelyekhez Európában, Ázsiában és más kultúrákban is különleges jelentés társult.
1. Anyósnyelv (Sansevieria)
Az anyósnyelv a modern otthonok népszerű szobanövénye, de a hozzá kapcsolódó védelmező jelentés a növényekről kialakult tágabb hiedelemvilággal is összefügg.
Merev, hegyes levelei miatt a védelmező növényekről szóló modern hagyományokban gyakran a negatív hatások távol tartásával társítják.
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Ha szereted a különleges formájú szobanövényeket, az anyósnyelv praktikus választás is lehet: kevés gondozással beéri, és világosabb, illetve kevésbé napos helyeken is tartható, bár a megfelelő fényviszonyokat meghálálja.
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