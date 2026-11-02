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3 csillagjegy, aki szereti a szőnyeg alá seperni a problémát
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3 csillagjegy, aki szereti a szőnyeg alá seperni a problémát

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Van, aki a békesség kedvéért hallgat, más inkább kivárja, hogy maguktól rendeződjenek a dolgok. Ez a 3 csillagjegy hajlamos a problémák szőnyeg alá söprésére.

Vannak, akik inkább szembenéznek a kellemetlen helyzetekkel, mások viszont mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat. Nem feltétlenül azért, mert nem érdekli őket a megoldás, hanem mert nehezen viselik a feszültséget, vagy egyszerűen abban bíznak, hogy idővel maguktól rendeződnek a dolgok. Az asztrológia szerint három csillagjegyre különösen jellemző lehet ez a hozzáállás.

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Halak

A Halak számára a lelki béke szinte mindennél fontosabb, ezért gyakran inkább elkerülik azokat a helyzeteket, amelyek kellemetlen érzéseket keltenek bennük. Ha valaki megbántja őket, előfordulhat, hogy nem mondják ki, mi fáj nekik, hanem megpróbálják elnyomni a rossz érzéseiket. Hajlamosak abban reménykedni, hogy a problémák idővel maguktól megoldódnak, és nem kell kellemetlen beszélgetésekbe bonyolódniuk. Ezzel azonban könnyen elérhetik, hogy a kimondatlan sérelmek egyre csak gyűljenek bennük, miközben a környezetük talán nem is sejti, mi bántja őket.

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