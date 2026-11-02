3 csillagjegy, aki szereti a szőnyeg alá seperni a problémát

Van, aki a békesség kedvéért hallgat, más inkább kivárja, hogy maguktól rendeződjenek a dolgok. Ez a 3 csillagjegy hajlamos a problémák szőnyeg alá söprésére.

Vannak, akik inkább szembenéznek a kellemetlen helyzetekkel, mások viszont mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat. Nem feltétlenül azért, mert nem érdekli őket a megoldás, hanem mert nehezen viselik a feszültséget, vagy egyszerűen abban bíznak, hogy idővel maguktól rendeződnek a dolgok. Az asztrológia szerint három csillagjegyre különösen jellemző lehet ez a hozzáállás.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Halak

A Halak számára a lelki béke szinte mindennél fontosabb, ezért gyakran inkább elkerülik azokat a helyzeteket, amelyek kellemetlen érzéseket keltenek bennük. Ha valaki megbántja őket, előfordulhat, hogy nem mondják ki, mi fáj nekik, hanem megpróbálják elnyomni a rossz érzéseiket. Hajlamosak abban reménykedni, hogy a problémák idővel maguktól megoldódnak, és nem kell kellemetlen beszélgetésekbe bonyolódniuk. Ezzel azonban könnyen elérhetik, hogy a kimondatlan sérelmek egyre csak gyűljenek bennük, miközben a környezetük talán nem is sejti, mi bántja őket.

Ez a 4 csillagjegy még az ősszel elutasítással fog szembesülni

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.