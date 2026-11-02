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„Pick me girl”, femináci, momzilla – leértékelő címkék, amelyekkel a nőket illeti a társadalom
Unsplash

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„Pick me girl”, femináci, momzilla – leértékelő címkék, amelyekkel a nőket illeti a társadalom

Szőke Angéla
Írta 2026.11.02.
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Szleng szavak, amelyek kigúnyolják és sztereotipizálják a nők korát, külsejét, viselkedését: azaz tulajdonképpen a puszta létezésünket. Összegyűjtöttük a leggyakoribb leértékelő címkéket, amelyekkel a társadalom a nőket illeti.

Macskás nő

A magányos, otthon szomorkodó nő, aki nem kell a pasiknak és csak a macskái szeretik. Ez a férfiak saját félelme, amit kivetítenek ránk. Mert a nők nagyon is jól elvannak otthon egyedül a cicáikkal, a pasik viszont rettegnek attól, hogy agglegényként végzik. Nekik sokkal nagyobb szükségük van a nőkre, mint a nőknek a férfiakra, mert nem bírják a magányt.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

Karen

Az elégedetlen, követelőző középkorú nő, aki minden apróságért kiveri a balhét és követeli, hogy beszélhessen az üzletvezetővel. 55 éves nagynéném nemrég az étteremben inkább megette hidegen a levest, mert nem mert szólni a pincérnek:

„Nehogy azt mondják rá, hogy egy karen!”

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