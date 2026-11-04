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Hányszor ébredsz éjszaka pisilni? Ez a szám már komolyabb bajra utal
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Hányszor ébredsz éjszaka pisilni? Ez a szám már komolyabb bajra utal

Váradi Petra
Írta 2026.11.04.
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Éjszakánként többször is felébredsz pisilni? Mutatjuk, hány alkalom számít figyelmeztető jelnek, és milyen egészségügyi problémák állhatnak a háttérben.

Két óra körül ébredsz, félig kábultan tapogatózol a sötétben, aztán vissza az ágyba, majd négykor újra ugyanez. Ha ez az éjszakai menetrend heteken át ismétlődik, érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyi köze van az esti szokásaidhoz, és mennyire jelezhet valamilyen egészségügyi problémát. Az éjszakai gyakori vizelés ugyanis nem feltétlenül ártalmatlan jelenség, különösen akkor, ha korábban nem volt jellemző rád.

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Mi számít normálisnak éjszaka?

A szervezet éjszaka általában kevesebb vizeletet termel, mint napközben, részben azért, mert az alvás során fokozódik az ezt szabályozó hormon működése. Ennek köszönhetően a legtöbb egészséges felnőtt hosszabb ideig képes vizelési inger nélkül aludni.

Egyetlen éjszakai felkelés azonban önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra, különösen idősebb korban, illetve akkor, ha valaki lefekvés előtt sok folyadékot fogyasztott.

A rendszeres, éjszakánként kétszeri vagy többszöri vizelés viszont már olyan jelenség, amelyet érdemes kivizsgáltatni, főként akkor, ha megzavarja az alvást és nappali fáradtságot okoz. Fontos, hogy nem kizárólag az alkalmak száma számít: az életkor, az elfogyasztott folyadék mennyisége és az egyéb tünetek is befolyásolják, mennyire tekinthető problémásnak a jelenség.

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