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A legfinomabb rácsos almáspite recept – még ősszel készítsd el!
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A legfinomabb rácsos almáspite recept – még ősszel készítsd el!

Szalai Dóra
Írta 2026.11.04.
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Próbáld ki ezt az omlós, fahéjas rácsos almáspite receptet, és készítsd el az ősz egyik legfinomabb házi süteményét!

Az ősz egyik legfinomabb süteménye a klasszikus almáspite, amelyet fahéjas töltelékkel és omlós tésztával szinte lehetetlen megunni. A rácsos almáspite nemcsak mutatós, hanem egyszerűen elkészíthető házi desszert is, amely tökéletesen illik a hűvösebb délutánokhoz. Mutatjuk a jól bevált receptet, amellyel kívül omlós, belül pedig szaftos süteményt készíthetsz.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Hozzávalók a rácsos almáspitéhez

A tésztához:

  • 40 dkg finomliszt
  • 20 dkg hideg vaj
  • 10 dkg porcukor
  • 1 tojás
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 2 evőkanál tejföl
  • 1 csipet só

Az almás töltelékhez:

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  • 1 kg alma
  • 8-10 dkg kristálycukor (az alma édességétől függően)
  • 1 teáskanál őrölt fahéj
  • fél citrom leve
  • 2 evőkanál zsemlemorzsa

A kenéshez:

  • 1 tojás

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