A legfinomabb rácsos almáspite recept – még ősszel készítsd el!

Az ősz egyik legfinomabb süteménye a klasszikus almáspite, amelyet fahéjas töltelékkel és omlós tésztával szinte lehetetlen megunni. A rácsos almáspite nemcsak mutatós, hanem egyszerűen elkészíthető házi desszert is, amely tökéletesen illik a hűvösebb délutánokhoz. Mutatjuk a jól bevált receptet, amellyel kívül omlós, belül pedig szaftos süteményt készíthetsz.
Hozzávalók a rácsos almáspitéhez
A tésztához:
- 40 dkg finomliszt
- 20 dkg hideg vaj
- 10 dkg porcukor
- 1 tojás
- 1 csomag sütőpor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 2 evőkanál tejföl
- 1 csipet só
Az almás töltelékhez:
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- 1 kg alma
- 8-10 dkg kristálycukor (az alma édességétől függően)
- 1 teáskanál őrölt fahéj
- fél citrom leve
- 2 evőkanál zsemlemorzsa
A kenéshez:
- 1 tojás
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