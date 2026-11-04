A legfinomabb rácsos almáspite recept – még ősszel készítsd el!

Próbáld ki ezt az omlós, fahéjas rácsos almáspite receptet, és készítsd el az ősz egyik legfinomabb házi süteményét!

Az ősz egyik legfinomabb süteménye a klasszikus almáspite, amelyet fahéjas töltelékkel és omlós tésztával szinte lehetetlen megunni. A rácsos almáspite nemcsak mutatós, hanem egyszerűen elkészíthető házi desszert is, amely tökéletesen illik a hűvösebb délutánokhoz. Mutatjuk a jól bevált receptet, amellyel kívül omlós, belül pedig szaftos süteményt készíthetsz.

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Hozzávalók a rácsos almáspitéhez

A tésztához:

40 dkg finomliszt

20 dkg hideg vaj

10 dkg porcukor

1 tojás

1 csomag sütőpor

1 csomag vaníliás cukor

2 evőkanál tejföl

1 csipet só

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1 kg alma

8-10 dkg kristálycukor (az alma édességétől függően)

1 teáskanál őrölt fahéj

fél citrom leve

2 evőkanál zsemlemorzsa

A kenéshez:

1 tojás

🍽️

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