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Melyik énedet mutatod a világnak, és melyiket rejted el? A csillagjegyed érdekes dolgokat árulhat el erről
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Melyik énedet mutatod a világnak, és melyiket rejted el? A csillagjegyed érdekes dolgokat árulhat el erről

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.04.
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Gondolkodtál már azon, hogy a mindennapok során hányszor öltesz magadra egy olyan szerepet, ami teljesen eltér attól, amit legbelül érzel? Bár a személyiségünk rendkívül összetett, önismereti szempontból kifejezetten izgalmas megfigyelni, milyen mintázatokat hordozunk.

Kos

A környezeted gyakran tekint rád természetes vezetőként, aki habozás nélkül vállalja a felelősséget és a szembesülést a legnehezebb helyzetekben is. A kulisszák mögött azonban benned is ott lapul a bizonytalanság, hiszen szüntelenül attól tartasz, hogy meghiúsulnak a terveid vagy elveszíted a számodra fontos kapcsolatokat.

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Rettegsz attól az érzéstől, hogy egyedül maradsz a harcaiddal, és a sikertelenség álarcát kell viselned.

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A jelenléted megnyugtató és szilárd, te vagy az a biztos pont a szeretteid életében, akire bármilyen vihar közepette támaszkodni lehet. Békés és kiegyensúlyozott fellépésed alapján sokan azt gondolják, hogy semmi sem zökkenthet ki a nyugalmadról.

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Eközben odabent komoly küzdelmet folytathatsz a váratlan fordulatoktól való szorongással, mert a stabilitás elvesztése számodra az egyik legnagyobb félelem.

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