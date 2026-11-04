Melyik énedet mutatod a világnak, és melyiket rejted el? A csillagjegyed érdekes dolgokat árulhat el erről

Kos
A környezeted gyakran tekint rád természetes vezetőként, aki habozás nélkül vállalja a felelősséget és a szembesülést a legnehezebb helyzetekben is. A kulisszák mögött azonban benned is ott lapul a bizonytalanság, hiszen szüntelenül attól tartasz, hogy meghiúsulnak a terveid vagy elveszíted a számodra fontos kapcsolatokat.
Rettegsz attól az érzéstől, hogy egyedül maradsz a harcaiddal, és a sikertelenség álarcát kell viselned.
Bika
A jelenléted megnyugtató és szilárd, te vagy az a biztos pont a szeretteid életében, akire bármilyen vihar közepette támaszkodni lehet. Békés és kiegyensúlyozott fellépésed alapján sokan azt gondolják, hogy semmi sem zökkenthet ki a nyugalmadról.
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Eközben odabent komoly küzdelmet folytathatsz a váratlan fordulatoktól való szorongással, mert a stabilitás elvesztése számodra az egyik legnagyobb félelem.
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