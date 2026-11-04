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Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat!
Unsplash

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Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.04.
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Filmes, zenés és általános műveltségi kérdések egy helyen. Derítsd ki novemberi kvízünkkel, mennyire vagy otthon a popkultúrában és a nagyvilágban!

A novemberi esték tökéletesek egy jó kis agytornára, és mi most pont ezt kínáljuk: egy vegyes tudáskvízt, amiben a filmes és zenei sztorik éppúgy szóhoz jutnak, mint a földrajz, a kémia vagy a gasztronómia apró csodái.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

Tudod, melyik rendező keze nyomát dicséri egy kultikus 90-es évekbeli film, vagy hogy melyik fém neve rejti magában egy ókori sziget emlékét? Ez a kvíz pontosan ezekre az apró, de annál izgalmasabb részletekre kérdez rá.

Nem kell se filmkritikusnak, se vegyésznek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis figyelem és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsa.

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Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – a végén kiderül, méltó vagy-e a filmklub törzsvendégének címére!

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Melyik évben mutatták be a 'Jurassic Park' című filmet a mozikban?

Helyes! Helytelen!

A Steven Spielberg rendezte film 1993-ban robbant be, és forradalmasította a CGI effektusok használatát a filmiparban.

Melyik legendás brit rockegyüttes adta elő a 'Stairway to Heaven' című dalt?

Helyes! Helytelen!

A dal 1971-ben jelent meg a Led Zeppelin IV című albumon, és azóta is az egyik legtöbbet játszott rockszám.

Ki rendezte az 1994-es 'Ponyvaregény' (Pulp Fiction) című kultfilmet?

Helyes! Helytelen!

Quentin Tarantino filmje elnyerte az Arany Pálmát 1994-ben a cannes-i filmfesztiválon, és azóta is a popkultúra meghatározó darabja.

Ki alakította Forrest Gumpot az azonos című 1994-es filmben?

Helyes! Helytelen!

Tom Hanks Oscar-díjat kapott az alakításért, a film pedig a legjobb film kategóriában is győzött.

Melyik animációs stúdió készítette a 'Shrek' című filmet?

Helyes! Helytelen!

A 2001-es Shrek a DreamWorks Animation alkotása, és elnyerte az első valaha kiosztott Oscar-díjat a legjobb animációs filmnek.

Melyik dél-amerikai ország fővárosa Buenos Aires?

Helyes! Helytelen!

Buenos Aires Argentína legnagyobb városa és egyben kulturális, gazdasági központja is.

Mi a klór vegyjele a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A klór erősen reakcióképes halogén elem, amelyet gyakran használnak víztisztításra és fertőtlenítésre.

Melyik szerv termeli az inzulint az emberi szervezetben?

Helyes! Helytelen!

A hasnyálmirigy felelős az inzulin termeléséért, amely a vércukorszint szabályozásában játszik kulcsszerepet.

Melyik híres budapesti hidat díszítik a bejáratainál álló kőoroszlán-szobrok?

Helyes! Helytelen!

A Lánchidat Széchenyi István kezdeményezésére építették a 19. században, oroszlánszobrai azóta is a híd egyik ismertetőjegyei.

Melyik évszázadban élt és alkotott Leonardo da Vinci?

Helyes! Helytelen!

Leonardo da Vinci 1452-ben született és 1519-ben hunyt el, így munkássága a 15. és 16. századra tehető.

Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat!
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Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz – a popkultúrától a tudományig szinte semmi nem fog ki rajtad. Ha lenne kvízbajnokság a környéken, te lennél az, akit mindenki a csapatába akarna!

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Akárhogy is alakult az eredmény, egy biztos: a tudás gyűjtögetése sosem ér véget – irány a következő kvíz!

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