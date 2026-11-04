Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat!

A novemberi esték tökéletesek egy jó kis agytornára, és mi most pont ezt kínáljuk: egy vegyes tudáskvízt, amiben a filmes és zenei sztorik éppúgy szóhoz jutnak, mint a földrajz, a kémia vagy a gasztronómia apró csodái.
Tudod, melyik rendező keze nyomát dicséri egy kultikus 90-es évekbeli film, vagy hogy melyik fém neve rejti magában egy ókori sziget emlékét? Ez a kvíz pontosan ezekre az apró, de annál izgalmasabb részletekre kérdez rá.
Nem kell se filmkritikusnak, se vegyésznek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis figyelem és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsa.
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Melyik évben mutatták be a 'Jurassic Park' című filmet a mozikban?
A Steven Spielberg rendezte film 1993-ban robbant be, és forradalmasította a CGI effektusok használatát a filmiparban.
Melyik legendás brit rockegyüttes adta elő a 'Stairway to Heaven' című dalt?
A dal 1971-ben jelent meg a Led Zeppelin IV című albumon, és azóta is az egyik legtöbbet játszott rockszám.
Ki rendezte az 1994-es 'Ponyvaregény' (Pulp Fiction) című kultfilmet?
Quentin Tarantino filmje elnyerte az Arany Pálmát 1994-ben a cannes-i filmfesztiválon, és azóta is a popkultúra meghatározó darabja.
Ki alakította Forrest Gumpot az azonos című 1994-es filmben?
Tom Hanks Oscar-díjat kapott az alakításért, a film pedig a legjobb film kategóriában is győzött.
Melyik animációs stúdió készítette a 'Shrek' című filmet?
A 2001-es Shrek a DreamWorks Animation alkotása, és elnyerte az első valaha kiosztott Oscar-díjat a legjobb animációs filmnek.
Melyik dél-amerikai ország fővárosa Buenos Aires?
Buenos Aires Argentína legnagyobb városa és egyben kulturális, gazdasági központja is.
Mi a klór vegyjele a periódusos rendszerben?
A klór erősen reakcióképes halogén elem, amelyet gyakran használnak víztisztításra és fertőtlenítésre.
Melyik szerv termeli az inzulint az emberi szervezetben?
A hasnyálmirigy felelős az inzulin termeléséért, amely a vércukorszint szabályozásában játszik kulcsszerepet.
Melyik híres budapesti hidat díszítik a bejáratainál álló kőoroszlán-szobrok?
A Lánchidat Széchenyi István kezdeményezésére építették a 19. században, oroszlánszobrai azóta is a híd egyik ismertetőjegyei.
Melyik évszázadban élt és alkotott Leonardo da Vinci?
Leonardo da Vinci 1452-ben született és 1519-ben hunyt el, így munkássága a 15. és 16. századra tehető.
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