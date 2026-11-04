Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat!

Filmes, zenés és általános műveltségi kérdések egy helyen. Derítsd ki novemberi kvízünkkel, mennyire vagy otthon a popkultúrában és a nagyvilágban!

A novemberi esték tökéletesek egy jó kis agytornára, és mi most pont ezt kínáljuk: egy vegyes tudáskvízt, amiben a filmes és zenei sztorik éppúgy szóhoz jutnak, mint a földrajz, a kémia vagy a gasztronómia apró csodái.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tudod, melyik rendező keze nyomát dicséri egy kultikus 90-es évekbeli film, vagy hogy melyik fém neve rejti magában egy ókori sziget emlékét? Ez a kvíz pontosan ezekre az apró, de annál izgalmasabb részletekre kérdez rá.

Nem kell se filmkritikusnak, se vegyésznek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis figyelem és néhány jól megőrzött hétköznapi tudásmorzsa. Olvass még a témában Az oxfordi évem: a film, ami megtanított értékelni a hétköznapi örömöket Bridgerton bált idéző varázslatos zenés est Budapesten: jön a Musical & More – Szenvedélyes Karnevál Bocsi, de ha ez a 20 dolog ismerős, akkor hivatalosan öregnek számítasz Okosabb vagy, mint egy Jeopardy-bajnok? Teszteld a tudásodat!

Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a tíz kérdésből – a végén kiderül, méltó vagy-e a filmklub törzsvendégének címére!

0% Melyik évben mutatták be a 'Jurassic Park' című filmet a mozikban? 1993 1995 1991 Helyes! Helytelen! A Steven Spielberg rendezte film 1993-ban robbant be, és forradalmasította a CGI effektusok használatát a filmiparban. Tovább >> Melyik legendás brit rockegyüttes adta elő a 'Stairway to Heaven' című dalt? Pink Floyd Deep Purple Led Zeppelin Helyes! Helytelen! A dal 1971-ben jelent meg a Led Zeppelin IV című albumon, és azóta is az egyik legtöbbet játszott rockszám. Tovább >> Ki rendezte az 1994-es 'Ponyvaregény' (Pulp Fiction) című kultfilmet? Quentin Tarantino David Fincher Martin Scorsese Helyes! Helytelen! Quentin Tarantino filmje elnyerte az Arany Pálmát 1994-ben a cannes-i filmfesztiválon, és azóta is a popkultúra meghatározó darabja. Tovább >> Ki alakította Forrest Gumpot az azonos című 1994-es filmben? Tom Hanks Kevin Costner Robin Williams Helyes! Helytelen! Tom Hanks Oscar-díjat kapott az alakításért, a film pedig a legjobb film kategóriában is győzött. Tovább >> Melyik animációs stúdió készítette a 'Shrek' című filmet? Walt Disney Animation Studios Pixar DreamWorks Animation Helyes! Helytelen! A 2001-es Shrek a DreamWorks Animation alkotása, és elnyerte az első valaha kiosztott Oscar-díjat a legjobb animációs filmnek. Tovább >> Melyik dél-amerikai ország fővárosa Buenos Aires? Uruguay Chile Argentína Helyes! Helytelen! Buenos Aires Argentína legnagyobb városa és egyben kulturális, gazdasági központja is. Tovább >> Mi a klór vegyjele a periódusos rendszerben? Ch Cl Cr Helyes! Helytelen! A klór erősen reakcióképes halogén elem, amelyet gyakran használnak víztisztításra és fertőtlenítésre. Tovább >> Melyik szerv termeli az inzulint az emberi szervezetben? Vese Hasnyálmirigy Máj Helyes! Helytelen! A hasnyálmirigy felelős az inzulin termeléséért, amely a vércukorszint szabályozásában játszik kulcsszerepet. Tovább >> Melyik híres budapesti hidat díszítik a bejáratainál álló kőoroszlán-szobrok? Szabadság híd Lánchíd Erzsébet híd Helyes! Helytelen! A Lánchidat Széchenyi István kezdeményezésére építették a 19. században, oroszlánszobrai azóta is a híd egyik ismertetőjegyei. Tovább >> Melyik évszázadban élt és alkotott Leonardo da Vinci? 13-14. század 15-16. század 17-18. század Helyes! Helytelen! Leonardo da Vinci 1452-ben született és 1519-ben hunyt el, így munkássága a 15. és 16. századra tehető. Tovább >> Felveszed a versenyt egy filmklub törzsvendégével? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudásmorzsákat Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a lényeg, hogy élvezted a fejtörést! Legközelebb nézz be egy filmklubba vagy lapozz bele egy ismeretterjesztő könyvbe, és garantáltan jobban fog menni. Szilárd általános műveltség, tisztes helyezés Jól teljesítettél, a tudásod stabil alapokon nyugszik, legyen szó filmekről, kémiáról vagy földrajzról. Még van hova fejlődni, de egy filmklub törzsvendégeként simán megállnád a helyed. Igazi filmklub-sztár vagy! Lenyűgöző, mennyi mindent tudsz – a popkultúrától a tudományig szinte semmi nem fog ki rajtad. Ha lenne kvízbajnokság a környéken, te lennél az, akit mindenki a csapatába akarna! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult az eredmény, egy biztos: a tudás gyűjtögetése sosem ér véget – irány a következő kvíz!

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