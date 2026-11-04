13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

Minden évben ugyanaz a kérdés merül fel a nyugdíjasok körében: mikor érkezik a pluszjuttatás, és vajon mindenkinek jár-e? A 13. havi nyugdíj körül sok a bizonytalanság, pedig a jogosultság feltételei viszonylag egyértelműek. Nem mindegy azonban, hogy valaki mikor vonult nyugdíjba, illetve pontosan milyen ellátásban részesül. Mutatjuk, mit érdemes tudni a 2027-es kifizetésről.
Mi pontosan a 13. havi nyugdíj?
A 13. havi nyugdíj a rendszeres havi ellátáson felül folyósított, évente egyszer járó kiegészítő juttatás. Az összege a jogosult februárra megállapított havi nyugdíjával egyezik meg, vagyis aki magasabb nyugdíjat kap, annak a pluszjuttatása is nagyobb lesz.
Fontos különbséget tenni a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium között. Előbbi a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén minden évben jár, míg a nyugdíjprémium kifizetése a gazdasági növekedéshez kötött. A 13. havi nyugdíj mellett 2026-ban a 14. havi juttatás fokozatos bevezetése is megkezdődött: az első évben annak a havi ellátás 25 százalékát fizették ki.
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