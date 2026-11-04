13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

Nem minden nyugdíjas számíthat automatikusan a pluszpénzre: ezek a 13. havi nyugdíj legfontosabb jogosultsági feltételei.

Minden évben ugyanaz a kérdés merül fel a nyugdíjasok körében: mikor érkezik a pluszjuttatás, és vajon mindenkinek jár-e? A 13. havi nyugdíj körül sok a bizonytalanság, pedig a jogosultság feltételei viszonylag egyértelműek. Nem mindegy azonban, hogy valaki mikor vonult nyugdíjba, illetve pontosan milyen ellátásban részesül. Mutatjuk, mit érdemes tudni a 2027-es kifizetésről.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mi pontosan a 13. havi nyugdíj?

A 13. havi nyugdíj a rendszeres havi ellátáson felül folyósított, évente egyszer járó kiegészítő juttatás. Az összege a jogosult februárra megállapított havi nyugdíjával egyezik meg, vagyis aki magasabb nyugdíjat kap, annak a pluszjuttatása is nagyobb lesz.

Fontos különbséget tenni a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium között. Előbbi a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén minden évben jár, míg a nyugdíjprémium kifizetése a gazdasági növekedéshez kötött. A 13. havi nyugdíj mellett 2026-ban a 14. havi juttatás fokozatos bevezetése is megkezdődött: az első évben annak a havi ellátás 25 százalékát fizették ki. Olvass még a témában „A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak 3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod! A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők

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