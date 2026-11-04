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Még a fagyok előtt szórd ezt a fák tövére: tavasszal hálálja meg a föld
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Még a fagyok előtt szórd ezt a fák tövére: tavasszal hálálja meg a föld

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.04.
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Az utolsó fagymentes napok az utolsó esély arra, hogy a fák tövébe olyan tápanyagot juttassunk, ami a téli pihenő alatt lassan beépül a talajba, és tavasszal, amikor a gyökerek újra dolgozni kezdenek, azonnal rendelkezésre áll.

A kertészek egy jelentős része novemberben már lezárja a szezont, pedig épp ilyenkor dől el, milyen termést hoznak a gyümölcsfák jövő nyáron.

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Miért éppen a fagyok előtt van itt az ideje?

A talaj lehűlése lassítja, de nem állítja meg teljesen az élet folyamatait a föld alatt. A giliszták, a talajlakó baktériumok és gombák még akkor is dolgoznak, amikor a levegő már fagypont közelébe kerül, csak lassabb tempóban. Ha ilyenkor kerül a fa tövéhez szerves anyag, a tél folyamán fokozatosan lebomlik, és a tápanyagok pont akkor szabadulnak fel, amikor a fa a rügyfakadáshoz és a virágzáshoz erőforrásokat mozgósít. Aki tavasszal, a kirügyezés idején szór trágyát vagy komposztot, az valójában lekésik: a gyökerek már elkezdték felhasználni a raktározott tartalékokat, és a frissen kiszórt tápanyag csak hetekkel később hasznosul.

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