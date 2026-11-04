„A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei

Anyuka azt hiszi, jót tesz ezzel, pedig pont a gyerkőccel szúr ki. Páholyból nézve az engedékeny nevelés következményeit, egyre világosabb: a szabadság szabályok nélkül nem más, mint káosz.

A naptej

Korán reggel artikulátlan üvöltésre ébredek. Valaki üvölt, mint akit nyúznak. Úgy ahogy vagyok, pizsamában ugrom ki az ágyból és rohanok az előszobába, készen megmenteni a szenvedő valakit. Amikor feltépem az ajtót – felkészülve bármilyen szörnyűségre – azt látom, hogy egy kb. hatéves gyerek ordítva ül a földön és húzza magát a kezeivel, mint a kutya amikor beletörli a fenekét a fűbe.

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Zavartan az anyjára nézek, aki kínos mosollyal magyarázza, hogy csak annyi történt, hogy be akarta kenni a gyerek arcát naptejjel. „Végül nem erőltettem, de már attól felhúzta magát, hogy megpróbáltam.” Visszanyeltem a kioktatást, de visszalépve a lakásomba jól bevágtam az ajtót, hogy ezzel fejezzem ki nemtetszésem. Hatásos volt, mert a gyerek megijedt és abbahagyta az üvöltést.

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