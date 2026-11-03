„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

A drága márka, a luxusautó és a méregdrága vacsora még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki valóban dúsgazdag. Három olvasónk mesél arról, milyen apróságokból jöttek rá, hogy a csillogás mögött egészen más valóság húzódik.

Azok szerint, akik egész életükben tehetős emberek között mozogtak, néha éppen a feltűnősködés árulja el, ha valaki csak szeretne olyannak látszani, akinek nem számít a pénz.

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„Ha valaki azonnal a legdrágább pezsgőt kéri, már gyanakszom”

„Harminckilenc éves vagyok, a családom több generáció óta jómódú, ezért gyerekkorom óta természetes közegem a luxus” – meséli Barbara. „Nem úgy értem, hogy minden nap magánrepülővel járunk, hanem hogy soha nem kellett azon gondolkodnunk, belefér-e a költségvetésbe egy nyaralás vagy egy jobb étterem. Éppen ezért elég hamar megtanultam, hogy a valódi vagyon és a vagyon látszata két különböző dolog.„

Egyszer egy üzleti vacsorán találkoztam egy férfival, aki az este első tíz percében elmesélte, milyen autója van, melyik svájci órát hordja, és hogy a múlt hónapban melyik exkluzív üdülőhelyen járt. Amikor megérkezett az itallap, rögtön a legdrágább pezsgőt rendelte, de láthatóan fogalma sem volt arról, mit választott. Amikor a pincér visszakérdezett, hogy biztosan azt szeretné-e, kissé zavartan rám nézett. Olvass még a témában Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod! Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

Az este folyamán kiderült, hogy a férfi egy kisebb vállalkozást vezet, amelynek bevételei korántsem olyan stabilak, mint ahogyan azt előadta. Később egy közös ismerősünktől azt is megtudtam, hogy az autója lízingelt, az óráját pedig részletekben fizeti. Ezzel önmagában semmi baj nem lenne, de közben folyamatosan úgy beszélt másokról, mintha azok kevesebbet érnének nála, ha nem engedhetik meg maguknak ugyanezt.

„Nekem ez volt az igazán árulkodó. A gazdag ismerőseim közül sokan kifejezetten visszafogottak, és nem érzik szükségét annak, hogy minden találkozón bizonygassák a státuszukat.”

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