A gránátalma tele van zamatos, édes-savanykás magokkal, a pucolása azonban sokak számára igazi konyhai rémálom. Ha eddig félbevágtad, majd kanállal próbáltad kipiszkálni belőle a szemeket, valószínűleg te is megtapasztaltad, milyen könnyen szétfröccsen a leve. Pedig létezik egy sokkal egyszerűbb és tisztább módszer, amellyel néhány perc alatt hozzáférhetsz az összes lédús maghoz.
Így készítsd elő a gránátalmát
Első lépésként mosd meg alaposan a gyümölcsöt, majd helyezd egy vágódeszkára. Egy éles késsel vágj le egy vékony szeletet a tetejéből, ahol a koronája található. Így láthatóvá válik a belső fehér hártyák egy része, amelyek természetes módon tagolják a gyümölcsöt.
Figyeld meg a héjon kívülről is kirajzolódó bordákat, majd ezek mentén ejts néhány sekély bemetszést. Ne vágd át teljesen a gyümölcsöt, csak a héját és a külső réteget sértsd meg, hogy a magok ne sérüljenek.
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