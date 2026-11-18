Felejtsd el a kanállal való kapargatást! Ezzel az egyszerű módszerrel könnyedén megpucolhatod a gránátalmát, ráadásul a magok is épek maradnak.

A gránátalma tele van zamatos, édes-savanykás magokkal, a pucolása azonban sokak számára igazi konyhai rémálom. Ha eddig félbevágtad, majd kanállal próbáltad kipiszkálni belőle a szemeket, valószínűleg te is megtapasztaltad, milyen könnyen szétfröccsen a leve. Pedig létezik egy sokkal egyszerűbb és tisztább módszer, amellyel néhány perc alatt hozzáférhetsz az összes lédús maghoz.

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Így készítsd elő a gránátalmát

Első lépésként mosd meg alaposan a gyümölcsöt, majd helyezd egy vágódeszkára. Egy éles késsel vágj le egy vékony szeletet a tetejéből, ahol a koronája található. Így láthatóvá válik a belső fehér hártyák egy része, amelyek természetes módon tagolják a gyümölcsöt.

Figyeld meg a héjon kívülről is kirajzolódó bordákat, majd ezek mentén ejts néhány sekély bemetszést. Ne vágd át teljesen a gyümölcsöt, csak a héját és a külső réteget sértsd meg, hogy a magok ne sérüljenek. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 1. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért „A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei

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