A szürke szövetkabát az idei téli szezon egyik legsokoldalúbb alapdarabja: elegáns, könnyen kombinálható, és szinte bármilyen öltözéket kifinomultabbá tesz. 2026 telén különösen népszerűek a hamvas és meleg tónusú szürke árnyalatok, amelyek remekül illenek a szezon meghatározó színeihez. Mutatjuk, milyen fazont érdemes választanod, és hogyan viseld a szürke kabátot, hogy minden összeállításod stílusos legyen.
Miért a szürke szövetkabát az idei tél egyik kedvence?
A fekete kabát időtlen klasszikus, de a szürke legalább ennyire sokoldalú, miközben valamivel lágyabb és izgalmasabb összhatást teremt. A hamvas, galambszürke és enyhén barnás árnyalatok különösen jól működnek a téli ruhatárban, hiszen a világosabb és sötétebb színekkel is könnyen párosíthatók.
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