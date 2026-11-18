Elegáns, kényelmes és szinte mindenhez passzol: a szürke szövetkabát idén is hódít. Így viseld a téli szezon legdivatosabb összeállításaiban!

A szürke szövetkabát az idei téli szezon egyik legsokoldalúbb alapdarabja: elegáns, könnyen kombinálható, és szinte bármilyen öltözéket kifinomultabbá tesz. 2026 telén különösen népszerűek a hamvas és meleg tónusú szürke árnyalatok, amelyek remekül illenek a szezon meghatározó színeihez. Mutatjuk, milyen fazont érdemes választanod, és hogyan viseld a szürke kabátot, hogy minden összeállításod stílusos legyen.

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Miért a szürke szövetkabát az idei tél egyik kedvence?

A fekete kabát időtlen klasszikus, de a szürke legalább ennyire sokoldalú, miközben valamivel lágyabb és izgalmasabb összhatást teremt. A hamvas, galambszürke és enyhén barnás árnyalatok különösen jól működnek a téli ruhatárban, hiszen a világosabb és sötétebb színekkel is könnyen párosíthatók.

A hidegebb tónusú szürke letisztult, modern hatást kelt, míg a melegebb változatok otthonosabbá teszik az összeállítást.

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