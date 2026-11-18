Egy igazi vendégváró kedvenc, ami sosem megy ki a divatból. Így készül a finom, könnyű és sajttal gazdagon megszórt pogácsa.

Egy nagy tál frissen sült, illatos sajtos pogácsának nehéz ellenállni, különösen akkor, ha kívül aranybarnára pirult, belül pedig puha, omlós és könnyű a tésztája. Ez az egyik legjobb vendégváró klasszikus, amelyet nem is olyan bonyolult elkészíteni, mint elsőre gondolnánk. Ezzel az egyszerű, jól bevált recepttel olyan sajtos pogácsát süthetsz, amelyből garantáltan mindenki kér még egyet.

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Hozzávalók a sajtos pogácsához

50 dkg finomliszt

20 dkg hideg vaj

2 dkg friss élesztő

1 dl langyos tej

1 teáskanál cukor

1 tojás

2 dl tejföl

1 teáskanál só

10 dkg reszelt trappista sajt

A tetejére:

1 tojás

10 dkg reszelt sajt

🍽️

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