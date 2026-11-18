Egy nagy tál frissen sült, illatos sajtos pogácsának nehéz ellenállni, különösen akkor, ha kívül aranybarnára pirult, belül pedig puha, omlós és könnyű a tésztája. Ez az egyik legjobb vendégváró klasszikus, amelyet nem is olyan bonyolult elkészíteni, mint elsőre gondolnánk. Ezzel az egyszerű, jól bevált recepttel olyan sajtos pogácsát süthetsz, amelyből garantáltan mindenki kér még egyet.
Hozzávalók a sajtos pogácsához
- 50 dkg finomliszt
- 20 dkg hideg vaj
- 2 dkg friss élesztő
- 1 dl langyos tej
- 1 teáskanál cukor
- 1 tojás
- 2 dl tejföl
- 1 teáskanál só
- 10 dkg reszelt trappista sajt
A tetejére:
- 1 tojás
- 10 dkg reszelt sajt
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