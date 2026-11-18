Olvasóinkat arról kérdeztük, hogyan reagáltak, amikor a legjobb barátnőjük az exükkel kezdett új kapcsolatot.

Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, mint amikor egy szakítás után kiderül, hogy az egyik legközelebbi barátnőd és az exed között több van egyszerű szimpátiánál. Különösen akkor, ha mindketten pontosan tudják, hogyan ért véget a kapcsolat, és azt is, mennyire megviselt a történet. Vajon létezik olyan helyzet, amikor egy barátnőnek mégis megbocsátható, ha összejön a volt párunkkal?

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„A szakításunk után két hónappal már együtt nyaraltak”

„Én mutattam be őket egymásnak, ezért különösen abszurdnak éreztem az egészet. A barátnőmmel egy társaságba jártunk, a párom pedig sokszor csatlakozott hozzánk. Amikor szakítottunk, ő volt az, aki végighallgatta az összes sírós telefonhívásomat, és pontosan tudta, hogy mennyire nehéz volt elengednem a kapcsolatot” – meséli a 30 éves Fanni.

„A szakítás után még néhányszor találkoztunk közös társaságban, de próbáltam kerülni az exemet. A barátnőm közben rendszeresen érdeklődött, hogy vagyok, és azt mondta, szerinte sokkal jobbat érdemlek. Két hónappal később egy ismerősünk küldött egy fotót, amelyen az exemmel együtt nyaraltak. Először azt hittem, valami félreértés, aztán megláttam a közös képeiket a közösségi oldalon. Olvass még a témában Hogyan dolgozod fel a csalódásokat? Derítsd ki, milyen a lelki rugalmasságod! Melyik életkorban nyílhat meg előtted egy új út? A numerológia szerint a számaid is üzennek 96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak? Ezt hozza 2026. november 3. a numerológia: család és otthon melege

Amikor felhívtam, azt mondta, nem akart megbántani, de nem tudott mit tenni az érzéseivel. Azt is hozzátette, hogy szerinte én már túl vagyok a szakításon, ezért azt hitte, örülni fogok nekik. Ezen a mondaton különösen felhúztam magam. Nem az zavart, hogy az exem továbblépett, hanem hogy a barátnőm úgy gondolta, nekem ehhez még gratulálnom is kellene. Azóta nem beszélünk. Nem tudom, hogy valaha képes lennék-e újra megbízni benne.„

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