Nézzünk meg hat olyan okot, amely sokkal gyakrabban húzódik meg a halogatás mögött, mint a puszta kényelemszeretet.

Előfordul, hogy egy egészen apró feladat elvégzése is leküzdhetetlen akadálynak tűnik, hiába tudod, hogy alig néhány percet venne igénybe. Ilyenkor könnyű lustaságnak vagy akaraterőhiánynak bélyegezni a halogatást, pedig a háttérben lelki, mentális vagy akár testi okok is állhatnak. Mutatjuk, mi az a hat tényező, ami miatt még a legegyszerűbb teendők elkezdése is nehézséget okozhat.

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1. Döntési fáradtság

Minden apró választás, amit egy nap folyamán meghozol, egyfajta mentális energiát emészt fel. Mire eljutsz odáig, hogy végre nekiülj annak az egyetlen e-mailnek vagy telefonhívásnak, az agyad már dolgozott a reggeli öltözködéstől kezdve az ebéd kiválasztásán át a munkahelyi apró ügyekig mindenen. A döntési fáradtság nem azt jelenti, hogy fizikailag kimerültél, hanem hogy a döntéshozó kapacitásod elfogyott, és az agyad egyszerűen a legkisebb ellenállás felé mozdul: vagyis az elkerülés felé.

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