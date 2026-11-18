Előfordul, hogy egy egészen apró feladat elvégzése is leküzdhetetlen akadálynak tűnik, hiába tudod, hogy alig néhány percet venne igénybe. Ilyenkor könnyű lustaságnak vagy akaraterőhiánynak bélyegezni a halogatást, pedig a háttérben lelki, mentális vagy akár testi okok is állhatnak. Mutatjuk, mi az a hat tényező, ami miatt még a legegyszerűbb teendők elkezdése is nehézséget okozhat.
1. Döntési fáradtság
Minden apró választás, amit egy nap folyamán meghozol, egyfajta mentális energiát emészt fel. Mire eljutsz odáig, hogy végre nekiülj annak az egyetlen e-mailnek vagy telefonhívásnak, az agyad már dolgozott a reggeli öltözködéstől kezdve az ebéd kiválasztásán át a munkahelyi apró ügyekig mindenen. A döntési fáradtság nem azt jelenti, hogy fizikailag kimerültél, hanem hogy a döntéshozó kapacitásod elfogyott, és az agyad egyszerűen a legkisebb ellenállás felé mozdul: vagyis az elkerülés felé.
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