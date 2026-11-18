Sokat dolgoznak, mégsem merik elkérni a munkájuk valódi értékét. Vajon te is köztük vagy? Mutatjuk a három érintett csillagjegyet.

Vannak, akik rengeteg energiát, időt és tudást tesznek a munkájukba, mégis zavarba jönnek, amikor ki kell mondaniuk, mennyit kérnek érte. Inkább engednek az árból, elvállalnak pluszfeladatokat, vagy egyszerűen kevesebbet kérnek, csak ne kelljen kellemetlen helyzetbe kerülniük. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy alulértékelje a saját munkáját, és ne merje elkérni azt az összeget, amit valójában megérdemelne.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Halak

A Halak számára különösen fontos, hogy mások elégedettek legyenek vele, ezért gyakran a saját érdekeit is háttérbe szorítja. Ha valaki sokallja az általa kért összeget, könnyen elbizonytalanodik, és máris azon gondolkodik, hogyan adhatna kedvezményt. Az empátiája és a konfliktuskerülése miatt nehezen viseli, ha valaki elégedetlen vele, ezért hajlamos lehet arra, hogy a munkája értékét mások pénztárcájához igazítsa. Pedig attól, hogy valaki nem engedheti meg magának a szolgáltatását, még nem jelenti azt, hogy az túl drága lenne.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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