November utolsó napjai komoly felismeréseket és fontos választási helyzeteket hozhatnak négy csillagjegy számára. A november 24-i telihold, a Mars jegyváltása és a hónap végének különleges bolygókapcsolata mind olyan energiákat jelképeznek, amelyek arra ösztönözhetnek, hogy végre változtassanak az életükön. December 1-jéig olyan döntés elé kerülhetnek, amely hosszabb távon is meghatározhatja az útjukat.
Ikrek – Végre választaniuk kell két lehetőség közül
Az Ikrek számára különösen intenzív lehet november utolsó hete, hiszen november 24-én telihold ragyog fel a jegyükben. Ez az asztrológiai esemény a felismerések, a lezárások és a személyes döntések időszakát jelképezi. Olyan kérdések kerülhetnek előtérbe, amelyeket eddig igyekeztek elodázni, most azonban már nehezebb lesz tovább halogatniuk a választ.
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