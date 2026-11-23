Több figyelmet kaphatnak, könnyebben ismerkedhetnek, és a kisugárzásuk is megváltozhat. Három csillagjegynek különösen kedvez a Nyilas szezon.

A Nyilas szezon nemcsak a kalandvágyat és az életörömöt erősíti fel, hanem a kisugárzásunkra is hatással lehet. A Nap jegyváltásával új energiák érkeznek, három csillagjegy pedig különösen magabiztossá, felszabadulttá és ellenállhatatlanná válhat. Most olyan oldalát mutathatja meg a világnak, amelyre mások is felfigyelnek.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Oroszlán

A Nyilas tüzes energiája különösen kedvez az Oroszlánnak, hiszen mindkét jegy szereti az életet, a figyelmet és az önfeledt pillanatokat. Ebben az időszakban még bátrabban vállalja önmagát, a természetes magabiztossága pedig szinte mágnesként vonzza az embereket. A kisugárzása és a játékos életöröme most különösen feltűnő lehet, így a társasági eseményeken és az ismerkedésben is könnyebben kerülhet a figyelem középpontjába.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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