A Nyilas szezon nemcsak a kalandvágyat és az életörömöt erősíti fel, hanem a kisugárzásunkra is hatással lehet. A Nap jegyváltásával új energiák érkeznek, három csillagjegy pedig különösen magabiztossá, felszabadulttá és ellenállhatatlanná válhat. Most olyan oldalát mutathatja meg a világnak, amelyre mások is felfigyelnek.
Oroszlán
A Nyilas tüzes energiája különösen kedvez az Oroszlánnak, hiszen mindkét jegy szereti az életet, a figyelmet és az önfeledt pillanatokat. Ebben az időszakban még bátrabban vállalja önmagát, a természetes magabiztossága pedig szinte mágnesként vonzza az embereket. A kisugárzása és a játékos életöröme most különösen feltűnő lehet, így a társasági eseményeken és az ismerkedésben is könnyebben kerülhet a figyelem középpontjába.
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