Fáj a térded lépcsőzéskor? Erre érdemes odafigyelned

Fáj a térded lépcsőzés közben? Mutatjuk, milyen gyakori problémák állhatnak a kellemetlen tünet hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Előfordul, hogy már néhány lépcsőfok megtétele után kellemetlen, szúró vagy nyomó érzést tapasztalsz a térdedben? Akár felfelé, akár lefelé haladsz, a lépcsőzés közben jelentkező térdfájdalomnak többféle oka lehet, az egyszerű túlterheléstől kezdve az ízületi elváltozásokig. Bár nem minden esetben jelez komoly problémát, érdemes odafigyelni rá, különösen akkor, ha rendszeresen visszatér.

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Miért fájhat a térded lépcsőzés közben?

Lépcsőzéskor a térdízületnek a megszokottnál nagyobb terhelést kell elviselnie, hiszen a testsúly megtartása mellett a láb emelése és a test súlyának áthelyezése is komoly izommunkát igényel. Felfelé menet a combizmoknak kell nagy erőt kifejteniük ahhoz, hogy megemeljék a testet, lefelé haladva pedig a térd körüli izmok fékező munkát végeznek.

Mindkét mozgásforma fokozott terhelést jelent a térdkalács és a combcsont közötti ízületi felszín számára.

A fájdalom helye és jellege is árulkodó lehet. A térdkalács körül vagy mögött jelentkező kellemetlenség például más problémára utalhat, mint a térd belső vagy külső oldalán érzett fájdalom. Az is fontos információ, hogy csak az egyik irányban, vagy már minden lépcsőfok megtételekor jelentkezik-e a panasz. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 20. a numerológia szerint: stabilitás és szilárd alapok „Túl hangosan nevettem” – Mi az, amiért a nők elnézést kérnek, a férfiak viszont soha? A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád?

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