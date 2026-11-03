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Fáj a térded lépcsőzéskor? Erre érdemes odafigyelned
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Fáj a térded lépcsőzéskor? Erre érdemes odafigyelned

Váradi Petra
Írta 2026.11.03.
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Fáj a térded lépcsőzés közben? Mutatjuk, milyen gyakori problémák állhatnak a kellemetlen tünet hátterében, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

Előfordul, hogy már néhány lépcsőfok megtétele után kellemetlen, szúró vagy nyomó érzést tapasztalsz a térdedben? Akár felfelé, akár lefelé haladsz, a lépcsőzés közben jelentkező térdfájdalomnak többféle oka lehet, az egyszerű túlterheléstől kezdve az ízületi elváltozásokig. Bár nem minden esetben jelez komoly problémát, érdemes odafigyelni rá, különösen akkor, ha rendszeresen visszatér.

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Miért fájhat a térded lépcsőzés közben?

Lépcsőzéskor a térdízületnek a megszokottnál nagyobb terhelést kell elviselnie, hiszen a testsúly megtartása mellett a láb emelése és a test súlyának áthelyezése is komoly izommunkát igényel. Felfelé menet a combizmoknak kell nagy erőt kifejteniük ahhoz, hogy megemeljék a testet, lefelé haladva pedig a térd körüli izmok fékező munkát végeznek.

Mindkét mozgásforma fokozott terhelést jelent a térdkalács és a combcsont közötti ízületi felszín számára.

A fájdalom helye és jellege is árulkodó lehet. A térdkalács körül vagy mögött jelentkező kellemetlenség például más problémára utalhat, mint a térd belső vagy külső oldalán érzett fájdalom. Az is fontos információ, hogy csak az egyik irányban, vagy már minden lépcsőfok megtételekor jelentkezik-e a panasz.

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