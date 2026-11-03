„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások

Egy apró korrekciónak indul, aztán hónapokig tartó rémálom lesz belőle. Három olvasónk meséli el, mi történt, amikor a szépülés reménye helyett egészen mást kaptak.

Van, aki a tükörbe nézve nem ismer magára, másnak újabb műtétekkel kell helyrehoznia az eredeti beavatkozás következményeit.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne”

„Mindig is zavart egy kicsit, hogy az egyik szemhéjam jobban megereszkedett, mint a másik. Nem volt feltűnő, de a fotókon folyton ezt néztem, és egy idő után már akkor is azt éreztem, hogy mindenki más is ezt látja” – meséli a 45 éves Emőke. „Negyvenéves korom körül döntöttem el, hogy megcsináltatom a felső szemhéjplasztikát. Nem akartam teljes átalakulást, csak azt szerettem volna, ha frissebbnek tűnik a tekintetem.”

A konzultáción az orvos azt mondta, gyakori beavatkozásról van szó, és a gyógyulás után természetes lesz az eredmény. Az első napokban persze fel volt dagadva a szeme, úgyhogy nem aggódott. Később azonban, amikor a duzzanat fokozatosan lement, észrevette, hogy valami nincs rendben. Az egyik szemhéja sokkal feszesebb lett, mint a másik, és a szeme formája is megváltozott. Olvass még a témában A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők Ezt hozza 2026. november 1. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság 4 apró jel, ami elárulja: sokkal nagyobb szükségetek van a párterápiára, mint gondolnátok Japán hajmosási rituálé: a gyorsabb növekedés és az ellenállhatatlan fény titka

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.