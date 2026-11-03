„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások

Van, aki a tükörbe nézve nem ismer magára, másnak újabb műtétekkel kell helyrehoznia az eredeti beavatkozás következményeit.
„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne”
„Mindig is zavart egy kicsit, hogy az egyik szemhéjam jobban megereszkedett, mint a másik. Nem volt feltűnő, de a fotókon folyton ezt néztem, és egy idő után már akkor is azt éreztem, hogy mindenki más is ezt látja” – meséli a 45 éves Emőke. „Negyvenéves korom körül döntöttem el, hogy megcsináltatom a felső szemhéjplasztikát. Nem akartam teljes átalakulást, csak azt szerettem volna, ha frissebbnek tűnik a tekintetem.”
A konzultáción az orvos azt mondta, gyakori beavatkozásról van szó, és a gyógyulás után természetes lesz az eredmény. Az első napokban persze fel volt dagadva a szeme, úgyhogy nem aggódott. Később azonban, amikor a duzzanat fokozatosan lement, észrevette, hogy valami nincs rendben. Az egyik szemhéja sokkal feszesebb lett, mint a másik, és a szeme formája is megváltozott.
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