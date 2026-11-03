november 3. Győző napja Ma: 10°C Holnap: 11°C 🌦️
november 3. Győző napja Ma: 10°C Holnap: 11°C 🌦️
„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / „Az arcom két fele olyan volt, mintha...

„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások

Schuster Borka
Írta 2026.11.03.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy apró korrekciónak indul, aztán hónapokig tartó rémálom lesz belőle. Három olvasónk meséli el, mi történt, amikor a szépülés reménye helyett egészen mást kaptak.

Van, aki a tükörbe nézve nem ismer magára, másnak újabb műtétekkel kell helyrehoznia az eredeti beavatkozás következményeit.

A legféltékenyebb és legbirtoklóbb csillagjegyek rangsora

„Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne”

Nő plasztikai sebésznél
Unsplash

„Mindig is zavart egy kicsit, hogy az egyik szemhéjam jobban megereszkedett, mint a másik. Nem volt feltűnő, de a fotókon folyton ezt néztem, és egy idő után már akkor is azt éreztem, hogy mindenki más is ezt látja”meséli a 45 éves Emőke. „Negyvenéves korom körül döntöttem el, hogy megcsináltatom a felső szemhéjplasztikát. Nem akartam teljes átalakulást, csak azt szerettem volna, ha frissebbnek tűnik a tekintetem.”

A konzultáción az orvos azt mondta, gyakori beavatkozásról van szó, és a gyógyulás után természetes lesz az eredmény. Az első napokban persze fel volt dagadva a szeme, úgyhogy nem aggódott. Később azonban, amikor a duzzanat fokozatosan lement, észrevette, hogy valami nincs rendben. Az egyik szemhéja sokkal feszesebb lett, mint a másik, és a szeme formája is megváltozott.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat

Ezeket olvassák most

Ennek a 4 csillagjegynek a november új lendületet hozhat a munkájában

Ennek a 4 csillagjegynek a november új lendületet hozhat a munkájában

„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz

„A lányom a ballagásán köszönetet mondott mindenkinek – csak nekem nem” – az a délután, ami után már nem voltam ugyanaz

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

A testvérem a közös karácsonyt mindig nálam tartja, de a költségeket sosem osztjuk el – idén másként állok hozzá

Így viseld a bordó kötött ruhát 50 fölött, hogy igazán divatos legyél

Így viseld a bordó kötött ruhát 50 fölött, hogy igazán divatos legyél

Melyik a legnehezebben kiismerhető csillagjegy? Keresd meg a helyed a ranglistán!

Melyik a legnehezebben kiismerhető csillagjegy? Keresd meg a helyed a ranglistán!

2026 legjobb romantikus filmjei – 10 alkotás, amit idén látnod kell

2026 legjobb romantikus filmjei – 10 alkotás, amit idén látnod kell

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.