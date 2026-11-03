3 csillagjegy, aki novemberben rájön egy kemény igazságra

November nem mindenki számára hoz könnyű felismeréseket. A hónap bolygómozgásai olyan helyzeteket teremthetnek, amelyekben már nem lehet tovább szépíteni a valóságot, és néhány csillagjegynek szembe kell néznie azzal, amit eddig inkább elhessegetett magától. Bár elsőre fájdalmas lehet a felismerés, hosszabb távon éppen ez segíthet abban, hogy végre jó irányba induljanak el.
Skorpió
A Skorpió számára november különösen intenzív időszak lehet, hiszen a Nap a hónap nagy részében az ő jegyében jár, november 9-én pedig újhold is lesz a Skorpióban. Ez az állás az önvizsgálatot és az újrakezdést helyezi előtérbe, miközben a jegy szülöttei olyan dolgokat is észrevehetnek, amelyek felett korábban hajlamosak voltak szemet hunyni. Rájöhetnek, hogy valaki nem egészen úgy viszonyul hozzájuk, ahogyan azt eddig gondolták, vagy egy régóta dédelgetett tervük mögött nincs annyi valódi tartalom, mint amennyit beleláttak. A Merkúr november 13-i direktbe fordulása segíthet tisztábban látni a félreértésekkel és a kimondatlan kérdésekkel kapcsolatban. A hónap egyik legfontosabb tanulsága az lehet számukra, hogy nem minden veszteség, amit annak éreznek: néha éppen az elengedés jelenti a továbblépés kezdetét.
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