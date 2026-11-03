7 jel, hogy valójában nem a konfliktust kerülöd, hanem attól félsz, mi történne, ha kiállnál magadért

Az alábbi hét jel segít felismerni, mikor nem a harmónia vezérel, hanem a félelem.

Mindig te hátrálsz meg előbb. Te kéred ki magad a vitából, te mondod ki, hogy „nem is olyan fontos ez”, te zárod le a témát egy biccentéssel, mielőtt még igazán elkezdődött volna. Ezt sokan békességre való hajlamnak hívják magukban, pedig legtöbbször valami egészen másról van szó: arról, hogy a konfliktus helyett valójában a következményeitől tartunk.

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1. Előre lejátszod a vitát a fejedben

Még el sem hangzott a mondat, te már megírtad a forgatókönyvet: a másik felhúzza a szemöldökét, hangosabb lesz, te pedig visszakoznál. Ez a belső próba nem felkészülés, hanem önbeteljesítő jóslat. Ha a fejedben minden vita azzal végződik, hogy téged hibáztatnak, egyre kevésbé fogod megkockáztatni, hogy valóság legyen belőle.

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