7 jel, hogy valójában nem a konfliktust kerülöd, hanem attól félsz, mi történne, ha kiállnál magadért

Mindig te hátrálsz meg előbb. Te kéred ki magad a vitából, te mondod ki, hogy „nem is olyan fontos ez”, te zárod le a témát egy biccentéssel, mielőtt még igazán elkezdődött volna. Ezt sokan békességre való hajlamnak hívják magukban, pedig legtöbbször valami egészen másról van szó: arról, hogy a konfliktus helyett valójában a következményeitől tartunk.
1. Előre lejátszod a vitát a fejedben
Még el sem hangzott a mondat, te már megírtad a forgatókönyvet: a másik felhúzza a szemöldökét, hangosabb lesz, te pedig visszakoznál. Ez a belső próba nem felkészülés, hanem önbeteljesítő jóslat. Ha a fejedben minden vita azzal végződik, hogy téged hibáztatnak, egyre kevésbé fogod megkockáztatni, hogy valóság legyen belőle.
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