Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Belsőépítészek és alvásszakértők régóta egyetértenek abban, hogy bizonyos tárgyak egyszerűen nem valók oda, ahol pihenünk, mégis szinte minden otthonban ott vannak.

Három ilyen tételt érdemes alaposan megnézni, mert ha kikerülnek a szobából, az alvás minősége érezhetően javulhat.

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A hálószobát sokan raktárnak, edzőteremnek vagy éppen második irodának is használják, pedig az agyunk nagyon gyorsan megtanulja társítani a teret a benne végzett tevékenységekkel. Ha a hálószoba egyszerre jelent munkahelyet, mozgástért és alvóhelyet, a szervezet nehezebben vált át pihenő üzemmódba. Ez nem új felismerés, az alváshigiénia alapelvei évtizedek óta ugyanezt hangsúlyozzák: a hálószobának elsősorban az alvást és a pihenést kell szolgálnia.

1. A televízió és a képernyős eszközök

A hálószobai televízió az egyik legmakacsabb szokás, amitől a legnehezebb megválni, pedig a belsőépítészek és alvásszakászakmai körök szinte egyöntetűen ezt nevezik meg első számú bűnösként. A kék fény, amit a képernyők kibocsátanak, gátolja a melatonin nevű hormon termelődését, amely a szervezet természetes elalvási mechanizmusát indítja be. Ehhez társul a tartalom is: egy izgalmas sorozat vagy a híradó feszültséget kelthet, miközben a test ellenkező irányba próbálna haladni. Olvass még a témában „Mire kiszálltunk a liftből, megtudtam, hogy megcsalnak” – Furcsa találkozások, amiknek meg kellett történniük Ez egy jel, hogy átgondold, tényleg normálisak-e a dolgok, vagy csak megszoktad őket Ezt hozza 2026. szeptember 26. a numerológia szerint: nagylelkűség és lelki beteljesülés Ezt az egy mondatot sosem szabad kimondani egy gyereknek, még viccből sem

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A probléma nem csak a sugárzásról szól. A tévé jelenléte a szobában állandó ingerforrást jelent, ami miatt az agy nehezebben kapcsol a nyugalmi állapotra.

A belsőépítészek azt javasolják, hogy a hálószobában egyáltalán ne legyen képernyő, a telefont pedig érdemes a szoba másik végébe, de legalább karnyújtási távolságon kívülre tenni éjszakára.

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