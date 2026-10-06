Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Három ilyen tételt érdemes alaposan megnézni, mert ha kikerülnek a szobából, az alvás minősége érezhetően javulhat.
A hálószobát sokan raktárnak, edzőteremnek vagy éppen második irodának is használják, pedig az agyunk nagyon gyorsan megtanulja társítani a teret a benne végzett tevékenységekkel. Ha a hálószoba egyszerre jelent munkahelyet, mozgástért és alvóhelyet, a szervezet nehezebben vált át pihenő üzemmódba. Ez nem új felismerés, az alváshigiénia alapelvei évtizedek óta ugyanezt hangsúlyozzák: a hálószobának elsősorban az alvást és a pihenést kell szolgálnia.
1. A televízió és a képernyős eszközök
A hálószobai televízió az egyik legmakacsabb szokás, amitől a legnehezebb megválni, pedig a belsőépítészek és alvásszakászakmai körök szinte egyöntetűen ezt nevezik meg első számú bűnösként. A kék fény, amit a képernyők kibocsátanak, gátolja a melatonin nevű hormon termelődését, amely a szervezet természetes elalvási mechanizmusát indítja be. Ehhez társul a tartalom is: egy izgalmas sorozat vagy a híradó feszültséget kelthet, miközben a test ellenkező irányba próbálna haladni.
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