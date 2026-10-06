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Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni
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Dobd ki ezt a 3 dolgot a hálószobából, és kétszer olyan jól fogsz aludni

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.06.
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Belsőépítészek és alvásszakértők régóta egyetértenek abban, hogy bizonyos tárgyak egyszerűen nem valók oda, ahol pihenünk, mégis szinte minden otthonban ott vannak.

Három ilyen tételt érdemes alaposan megnézni, mert ha kikerülnek a szobából, az alvás minősége érezhetően javulhat.

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A hálószobát sokan raktárnak, edzőteremnek vagy éppen második irodának is használják, pedig az agyunk nagyon gyorsan megtanulja társítani a teret a benne végzett tevékenységekkel. Ha a hálószoba egyszerre jelent munkahelyet, mozgástért és alvóhelyet, a szervezet nehezebben vált át pihenő üzemmódba. Ez nem új felismerés, az alváshigiénia alapelvei évtizedek óta ugyanezt hangsúlyozzák: a hálószobának elsősorban az alvást és a pihenést kell szolgálnia.

1. A televízió és a képernyős eszközök

A hálószobai televízió az egyik legmakacsabb szokás, amitől a legnehezebb megválni, pedig a belsőépítészek és alvásszakászakmai körök szinte egyöntetűen ezt nevezik meg első számú bűnösként. A kék fény, amit a képernyők kibocsátanak, gátolja a melatonin nevű hormon termelődését, amely a szervezet természetes elalvási mechanizmusát indítja be. Ehhez társul a tartalom is: egy izgalmas sorozat vagy a híradó feszültséget kelthet, miközben a test ellenkező irányba próbálna haladni.

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A probléma nem csak a sugárzásról szól. A tévé jelenléte a szobában állandó ingerforrást jelent, ami miatt az agy nehezebben kapcsol a nyugalmi állapotra.

TV a hálóban
Unsplash

A belsőépítészek azt javasolják, hogy a hálószobában egyáltalán ne legyen képernyő, a telefont pedig érdemes a szoba másik végébe, de legalább karnyújtási távolságon kívülre tenni éjszakára.

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