Néha már régóta tudod, mit szeretnél, csak még nem merted kimondani magadnak. Lehet, hogy a gondolataid, a reakcióid és a mindennapi döntéseid már egy irányba mutatnak, miközben tudatosan még mindig bizonytalannak érzed magad.
1. Csak a megerősítést keresed
Ha azt veszed észre, hogy minden beszélgetésben olyan embereket keresel fel, akikről tudod, hogy egyetértenek veled, az önmagában árulkodó jel. Nem a kétségeidre vagy kíváncsi, hanem arra, hogy valaki kimondja helyetted azt, amit te már tudsz. A tanácskérés ilyenkor nem információgyűjtés, hanem egyfajta engedélykérés.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.