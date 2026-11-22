Két lehetőség között őrlődsz, vagy csak halogatod a döntést? Ez a 6 árulkodó jel segíthet felismerni, hogy legbelül már tudod a választ.

Néha már régóta tudod, mit szeretnél, csak még nem merted kimondani magadnak. Lehet, hogy a gondolataid, a reakcióid és a mindennapi döntéseid már egy irányba mutatnak, miközben tudatosan még mindig bizonytalannak érzed magad.

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1. Csak a megerősítést keresed

Ha azt veszed észre, hogy minden beszélgetésben olyan embereket keresel fel, akikről tudod, hogy egyetértenek veled, az önmagában árulkodó jel. Nem a kétségeidre vagy kíváncsi, hanem arra, hogy valaki kimondja helyetted azt, amit te már tudsz. A tanácskérés ilyenkor nem információgyűjtés, hanem egyfajta engedélykérés.

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