Decemberben az év végi készülődés mellett a szerelem is új lendületet kaphat, különösen azok életében, akik már hosszabb ideje vágynak egy őszinte, kölcsönös kapcsolatra. A hónap bolygóállásai három csillagjegy számára is kedvező fordulatokat jelezhetnek: valaki új emberrel találkozhat, más pedig végre felismerheti, hogy a boldogság közelebb van, mint gondolta.
Bika
A Bikák számára december a biztonságot adó, mély érzelmi kapcsolatok időszaka lehet. A hónap során egyre világosabbá válhat számukra, hogy milyen társra vágynak, és többé nem szeretnének beérni félmegoldásokkal. A Vénusz, a jegy uralkodó bolygója, különösen fontos szerepet játszik a szerelmi életükben, hiszen a hónap második felében a Bak jegyébe lépve a komolyságot, az elköteleződést és a hosszú távú terveket helyezheti előtérbe.
A szingli Bikák életébe olyan ember érkezhet, akivel már az első beszélgetés során kialakulhat a kölcsönös bizalom. Nem feltétlenül egy mindent elsöprő, drámai szerelemről lesz szó: egy lassan kibontakozó, stabil kapcsolat jelentheti számukra azt, amire már régóta vártak. Akik pedig már ismerkednek valakivel, decemberben komolyabbra fordíthatják a kapcsolatukat.
Olvass még a témában
Szabad szárnyalás vagy filozófiai kapcsolódás? Ezt tartogatja a Nyilas hava a szerelmi életedben
Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül)
Tényleg minden rosszból tanulunk valamit, vagy ezzel is csak nyomasztjuk magunkat?
„Már nem mondta többet, hogy miben kellene megváltoznom” – Férfiak, honnan tudtátok, hogy a feleség érzelmileg kicsekkolt?
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.