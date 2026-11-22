Vajon komolyan tervez veled, és már a közös jövőtöket építi? Ez a 7 árulkodó jel sok mindent elmondhat a szándékairól.

Egy férfi nem mindig mondja ki egyenesen, hogy hosszú távon tervez veled, de a viselkedése sokat elárulhat arról, hogyan képzeli el a kapcsolatotok jövőjét. Vannak apró, hétköznapi gesztusok és döntések, amelyekből egyértelművé válhat, hogy már nemcsak a jelenben gondolkodik.

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1. Közösen gondolkodik a pénzről

Nem arról van szó, hogy azonnal közös számlát nyit, hanem hogy az anyagi kérdéseket már nem tabuként kezeli. Megkérdezi, mennyit érdemes félretenni egy közös nyaralásra, vagy felveti, hogy talán jövőre érdemes lenne együtt gondolkodni egy nagyobb kiadáson, mint egy autó vagy egy albérlet. Ez a fajta nyitottság jelzi, hogy a jövőképébe a párja is beletartozik, nem csak a saját bankszámlája.

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