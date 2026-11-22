Egy férfi nem mindig mondja ki egyenesen, hogy hosszú távon tervez veled, de a viselkedése sokat elárulhat arról, hogyan képzeli el a kapcsolatotok jövőjét. Vannak apró, hétköznapi gesztusok és döntések, amelyekből egyértelművé válhat, hogy már nemcsak a jelenben gondolkodik.
1. Közösen gondolkodik a pénzről
Nem arról van szó, hogy azonnal közös számlát nyit, hanem hogy az anyagi kérdéseket már nem tabuként kezeli. Megkérdezi, mennyit érdemes félretenni egy közös nyaralásra, vagy felveti, hogy talán jövőre érdemes lenne együtt gondolkodni egy nagyobb kiadáson, mint egy autó vagy egy albérlet. Ez a fajta nyitottság jelzi, hogy a jövőképébe a párja is beletartozik, nem csak a saját bankszámlája.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.