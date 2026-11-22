A régi törölközőnek nem feltétlenül a kukában a helye: mutatunk 6 praktikus és kreatív felhasználási módot, amivel a lakásban is új életet adhatsz neki.

Íme hat konkrét terület, ahol a régi textília még hosszú ideig szolgálhat.

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1. Ablak- és tükörfényesítés

A kopott törölköző szöszmentesebb, mint egy vadonatúj, ezért kiválóan alkalmas az ablaktisztító spray letörlésére. A csíkmentes fényesítéshez vágj belőle egy darabot, és száraz, kör alakú mozdulatokkal dolgozz vele az üvegfelületen vagy a tükrön.

2. Kerti térdvédő és talajtakaró

Ültetés vagy gyomlálás közben a térdeken landol a nedves föld egész súlya. Egy kettéhajtott régi törölköző a fű vagy az ágyás szélére terítve védi a térdet a nyirkosságtól, utána pedig egyszerűen kirázható és mosógépbe dobható. Olvass még a témában 5 gyógynövény, ami elűzi a pechet: kettőt még most is elültethetsz 5+1 meseszép növény, amitől ősszel is különleges lesz a kerted – a kertészek ezeket választják Így szedd ki a kisállatszőrt a szőnyegből drága tisztítóeszközök nélkül Tejet a kertbe? 5 meglepő, de zseniális felhasználási mód, amit a növényeid imádni fognak

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