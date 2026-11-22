Íme hat konkrét terület, ahol a régi textília még hosszú ideig szolgálhat.
1. Ablak- és tükörfényesítés
A kopott törölköző szöszmentesebb, mint egy vadonatúj, ezért kiválóan alkalmas az ablaktisztító spray letörlésére. A csíkmentes fényesítéshez vágj belőle egy darabot, és száraz, kör alakú mozdulatokkal dolgozz vele az üvegfelületen vagy a tükrön.
2. Kerti térdvédő és talajtakaró
Ültetés vagy gyomlálás közben a térdeken landol a nedves föld egész súlya. Egy kettéhajtott régi törölköző a fű vagy az ágyás szélére terítve védi a térdet a nyirkosságtól, utána pedig egyszerűen kirázható és mosógépbe dobható.
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