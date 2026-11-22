A Nyilas jegy szülöttei az optimizmus és a kalandvágy nagykövetei. Nézd meg, hogyan illeszkednek más csillagjegyekkel a zodiákusban.

Ez a jegy a zodiákus örök utazója, a hit és az optimizmus nagykövete, aki nem ismer határokat – sem térben, sem szellemben. Te vajon tartani tudod vele a tempót?

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos és Nyilas: 10/10

A zodiákus tökéletes kalandor-párosa áll előttünk: mindketten imádják a szabadságot, a mozgást és a nagy, világmegváltó igazságokat. Nem fojtogatják egymást elvárásokkal, sőt, a Nyilas örök optimizmusa még nagyobb lángra lobbantja a Kos tüzét. Ez a kapcsolat csordultig lehet jó kedvvel, spontán utazásokkal és döntésekkel, valamint közös távlatokkal. Ők azok, akik ritkán néznek a hátuk mögé, inkább egymás kezét fogva vágtatnak a horizont felé.

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