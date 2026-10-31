Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja

A terápia kezdetén szinte mindenki súlyos csomaggal érkezik: gyerekkori sebekkel, aktuális krízisekkel és nyomasztó mintákkal. De mi történik akkor, amikor mindez elfogy, és hirtelen szembe kell néznünk a saját választásainkkal?

A terápia kezdetén a legtöbben nagyon is súlyos csomaggal érkezünk. Ott van benne minden égető probléma, a gyerekkori sebek, az aktuális krízisek és azok a nyomasztó minták, amiktől végre szeretnénk megszabadulni.

3 csillagjegy, akinek az ősz pénzügyi fordulatot hoz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Aztán eltelik egy kis idő, elvégezzük a munka jelentős részét, és eljön a pillanat, amikor a megszokott kapaszkodók – a kibeszélendő sérelmek és a sürgős tűzoltást igénylő helyzetek – egyszerűen kifogynak. Elsőre ez lebegtető, csodálatos érzésnek tűnhetne, ám a valóságban ez a rész a terápia egyik legváratlanabb és legijesztőbb fordulópontja.

A biztos csoportból az egyéni önismeret mélyvizébe

Már hat éve járok a terapeutámhoz, de a történetem sokáig csak a változatos, csoportos foglalkozásokról szólt. Imádtam és a mai napig nagyon szeretem ezeket az alkalmakat: a közösség ereje, a sorstársi kapcsolódások és a közös élmények olyan biztonsági hálót adnak, amit alig akartam elengedni. Olvass még a témában Ezek a csillagjegyek dolgoznak legkeményebben a sikerért 3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám „Azért tette tönkre a blúzom, mert elmentem bulizni a csajokkal” – A bántalmazás finom formái a párkapcsolatban „Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.