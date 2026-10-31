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Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja
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Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.31.
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A terápia kezdetén szinte mindenki súlyos csomaggal érkezik: gyerekkori sebekkel, aktuális krízisekkel és nyomasztó mintákkal. De mi történik akkor, amikor mindez elfogy, és hirtelen szembe kell néznünk a saját választásainkkal?

A terápia kezdetén a legtöbben nagyon is súlyos csomaggal érkezünk. Ott van benne minden égető probléma, a gyerekkori sebek, az aktuális krízisek és azok a nyomasztó minták, amiktől végre szeretnénk megszabadulni.

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Aztán eltelik egy kis idő, elvégezzük a munka jelentős részét, és eljön a pillanat, amikor a megszokott kapaszkodók – a kibeszélendő sérelmek és a sürgős tűzoltást igénylő helyzetek – egyszerűen kifogynak. Elsőre ez lebegtető, csodálatos érzésnek tűnhetne, ám a valóságban ez a rész a terápia egyik legváratlanabb és legijesztőbb fordulópontja.

A biztos csoportból az egyéni önismeret mélyvizébe

Már hat éve járok a terapeutámhoz, de a történetem sokáig csak a változatos, csoportos foglalkozásokról szólt. Imádtam és a mai napig nagyon szeretem ezeket az alkalmakat: a közösség ereje, a sorstársi kapcsolódások és a közös élmények olyan biztonsági hálót adnak, amit alig akartam elengedni.

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