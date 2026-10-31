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A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!
Depositphotos

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A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.31.
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Tarts velünk egy borzongató időutazásra a legmisztikusabb hazai helyszínekre, amelyeket – ha eléggé bátor vagy – a saját szemeddel is felfedezhetsz!

Hazánk rejtett szegletei nemcsak gyönyörű kirándulóhelyeket, hanem sötét évszázadok fojtogató titkait, kísérteties léptek zaját és megmagyarázhatatlan jelenségeket is őriznek.

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Siroki vár – romantikus tragédia a Mátra bércein

Ha kedveled a lebilincselő, mégis tragikus történeteket, a Siroki vár falai között garantáltan végigfut a hátadon a hideg. A helyi legendárium Kompolti Gizella megrázó szerelmi csalódását őrzi, aki bánatában a mélybe vetette magát a kopár sziklákról.

Az elbeszélések szerint a fiatal várúrnő fehér ruhás alakja a mai napig visszatér, amint a nap lebukik a horizonton, és csendesen bolyong a sötét kőfalak között. Sok idelátogató számolt be arról, hogy a csontig hatoló szélben suttogó női hangot és elhaló lépteket hallott a romok közül.

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A várfokon sétálva egyszerre gyönyörködhetsz a páratlan panorámában és érezheted meg a múltból itt rekedt, sejtelmes jelenlétet. A túra során érdemes kicsit elidőznöd az alkonyati fényekben, ahol a megnyúló árnyékok között szinte életre kel a falak kísérteties mondája…

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