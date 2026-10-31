Havi horoszkóp 2026. november – Most semmit nem lehet félgőzzel csinálni

November a befelé fordulás, az őszi mérlegkészítés és a csendes újrakezdések hónapja. Megnéztük, milyen lehetőségeket és fordulatokat tartogat az év utolsó előtti hónapja minden csillagjegy számára.

2026 novembere izgalmas asztrológiai fordulatokat tartogat, amelyek elsősorban a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra és a jövőbeli terveinkre lehetnek hatással. A hónap első felében még érezhető lehet a retrográd Merkúr és Vénusz hatása, de november 13-án, illetve 14-én mindkét bolygó előreindul, így fokozatosan tisztulhatnak a korábbi félreértések és érzelmi bizonytalanságok. A november 9-i Skorpió újhold új kezdetekre és mélyebb önismereti felismerésekre ösztönözhet.

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A hónap közepén a Mars és a Jupiter együttállása lendületet, optimizmust és nagyobb vállalkozó kedvet hozhat, ugyanakkor a túlzásokra is érdemes lesz odafigyelni. Eközben az Uránusz és a Plútó harmonikus kapcsolata hosszabb távú változásokat és jelentős felismeréseket jelezhet. November 24-én a telihold energiái újabb érzelmi és gyakorlati kérdéseket helyezhetnek előtérbe, így a hónap vége is tartogathat meglepetéseket.

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