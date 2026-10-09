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Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk
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Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.09.
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Négy éven át jártam pszichológushoz, és ez idő alatt egyszer sem mondtam el a szüleimnek az igazat. Azt hitték, edzésre megyek – és én hagytam, hogy így gondolják.

Minden csütörtök délután ugyanazt a hazugságot mondtam nekik. Azt hitték, edzésre megyek, pedig valójában egy kis váróteremben ültem, tíz perccel a megbeszélt időpont előtt, és azon gondolkodtam, hogyan fogom megint elmondani mindazt, amit egy héten át magamban hordoztam. Négy éven át jártam terápiába, és ez idő alatt egyszer sem mondtam el nekik az igazat.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

Volt, hogy hazafelé menet még bevásároltam egy zacskó gyümölcsöt is, csak hogy hihetőbb legyen a sporttáska mellett a történet. Furcsa módon sosem éreztem magam rosszul a hazugság miatt, inkább valami megkönnyebbülésfélét, hogy legalább ez az egy dolog csak az enyém marad. Volt olyan hét, amikor kétszer is elmentem, ilyenkor egyszerűen azt mondtam, plusz edzésre jelentkeztem, és senki nem kérdezett vissza semmit, mert miért is tette volna.

Miért kezdtem el titkolni

Az elején nem is tervezetten indult a titkolózás. Amikor először elmentem egy pszichológushoz, még csak próbálkozásnak szántam, azt gondoltam, néhány alkalom után úgyis abbahagyom. Csakhogy az első ülés után rájöttem, mennyi mindent nem dolgoztam még fel a gyerekkoromból, és onnantól kezdve minden hét egyre fontosabbá vált.

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Minél mélyebbre mentem, annál nehezebb lett volna elmagyarázni, miért is vagyok ott, mert a beszélgetések nagy része végül róluk szólt. A szüleim generációjában a terápia egyet jelentett azzal, hogy valakivel „nagyon nagy baj van”. Tudtam, ha elmondom nekik, hova járok, azonnal azt fogják kérdezni, mi történt, mit csináltak rosszul, és én nem akartam, hogy védekező álláspontba kerüljenek, mielőtt egyáltalán elkezdtem volna rendbe tenni magamban azt, amit rendbe kellett tenni.

Attól tartottam, hogy a bevallás magyarázkodásba fullad, és végül én fogom megnyugtatni őket, ahelyett hogy ténylegesen foglalkoznék a saját dolgaimmal.

Pszichoterápiás ülés
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