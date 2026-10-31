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Áttörések és új stratégiák: ez vár rád a munkában novemberben csillagjegyed szerint
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Áttörések és új stratégiák: ez vár rád a munkában novemberben csillagjegyed szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.31.
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Novemberben a fókusz a tudatos tervezésen, a belső motiváció megtalálásán és a megújuláson van – pont ez az energia szükséges ahhoz, hogy átlendülhess a holtpontokon! Olvasd el, mit tartogat számodra a hónap a munka terén csillagjegyed szerint.

Novemberben a fókusz a tudatos tervezésen, a belső motiváció megtalálásán és a megújuláson van – pont ez az energia szükséges ahhoz, hogy átlendülhess a holtpontokon!

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Kos

A hónap elején érdemes óvatosabban kezelned a pénzügyeidet és a kiadásaidat, mert a váratlan fordulatok átmeneti bizonytalanságot hozhatnak az életedbe. Hamarosan azonban olyan új bevételi források vagy megbízások bukkanhatnak fel, amelyek valódi megnyugvást hozhatnak a mindennapjaidba.

A hónap közepe remek lehetőséget ad arra, hogy tisztábban és határozottabban kommunikáld a szakmai igényeidet a feletteseid felé, de az elkerülhetetlennek látszó feszültségek helyett érdemes a diplomáciára és a türelemre fókuszálnod a kollégákkal való egyeztetések során.

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