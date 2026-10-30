A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

Régóta szerettem volna kipróbálni az erdőfürdőt, hiszen sűrűn járom a környék ösvényeit – de arra nem számítottam, hogy a legnagyobb felismerés nem belőlem, hanem a csoport többi tagjától érkezik majd. Egy pszichológus által vezetett program, egy bükkfa és néhány nagyvárosi vendég kellett ahhoz, hogy meglássam, mit veszek nap mint nap természetesnek.

A kisvárosom és a környék meglepően pezsgő életet kínál nekünk, itt lakóknak, évszaktól függetlenül: az idei őszön például a klubkoncertektől a közös főzéseken és a madárlesen át egészen a pszichológus által vezetett erdőfürdőig terjedt a kínálat.

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Utóbbit már régóta ki szerettem volna próbálni, hiszen sűrűn járom a jól (és kevésbé) ismert ösvényeket, és kíváncsi voltam, mennyire lehet másképp jelen lenni az erdőben, ha nem egyedül vagy a családdal, hanem egy vezetett program keretében lépkedek a fák között.

Csevegés helyett csend, avagy a megszokott rutin újragondolása

Különösebb elvárások nélkül, inkább csak tiszta kíváncsiságból vágtam neki az útnak, és hogy ne egyedül menjek, elhívtam az egyik barátnőmet is. Titokban arra gondoltam, hogy milyen jót beszélgetünk majd séta közben a friss levegőn, de a sors – és a program felépítése – gyorsan átírta a terveimet. Olvass még a témában A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát Ezt hozza 2026. október 14. a numerológia szerint: elmélyülés és belső bölcsesség 3 szokás az életemben, amitől tényleg jobban érzem magam

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