A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

A kisvárosom és a környék meglepően pezsgő életet kínál nekünk, itt lakóknak, évszaktól függetlenül: az idei őszön például a klubkoncertektől a közös főzéseken és a madárlesen át egészen a pszichológus által vezetett erdőfürdőig terjedt a kínálat.
Utóbbit már régóta ki szerettem volna próbálni, hiszen sűrűn járom a jól (és kevésbé) ismert ösvényeket, és kíváncsi voltam, mennyire lehet másképp jelen lenni az erdőben, ha nem egyedül vagy a családdal, hanem egy vezetett program keretében lépkedek a fák között.
Csevegés helyett csend, avagy a megszokott rutin újragondolása
Különösebb elvárások nélkül, inkább csak tiszta kíváncsiságból vágtam neki az útnak, és hogy ne egyedül menjek, elhívtam az egyik barátnőmet is. Titokban arra gondoltam, hogy milyen jót beszélgetünk majd séta közben a friss levegőn, de a sors – és a program felépítése – gyorsan átírta a terveimet.
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