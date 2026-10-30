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Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak
Unsplash

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Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

Váradi Petra
Írta 2026.10.30.
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Nem mindegy, milyen sapkát választasz a hideg hónapokra: ezek az időtálló, nőies és modern fazonok az 50 feletti korosztály ruhatárába is remekül illenek.

Egy jól megválasztott sapka nemcsak a hideg ellen véd, hanem a téli öltözék egyik legstílusosabb kiegészítője is lehet. Mutatjuk, mely sapkafazonok és színek állhatnak különösen jól az 50 feletti nőknek, és hogyan viselheted őket elegánsan, a saját stílusodhoz igazítva.

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A klasszikus kötött sapka sosem megy ki a divatból

A kötött sapka igazi alapdarab a hideg hónapokban, hiszen kényelmes, meleg, és szinte bármilyen hétköznapi összeállításhoz illik. Az 50 feletti nők számára különösen jó választás lehet egy finom kötésű, letisztult fazon, amely nem túl szoros, mégis szépen követi a fej formáját.

A bézs, a krémfehér, a szürke és a tevebarna árnyalatok könnyen kombinálhatók a téli kabátokkal, miközben visszafogott, elegáns hatást keltenek. Ha szereted a karakteresebb kiegészítőket, a bordó, a sötétzöld vagy a mélykék sapka is remekül feldobhatja a megjelenésedet.

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