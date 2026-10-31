A legfinomabb vendégváró falatkák Halloweenre, amit az utolsó pillanatban is összedobhatsz

Virslis múmiák, szellem alakú banánok és pókhálós mini pizzák – ezeket a látványos Halloween-finomságokat akár az utolsó pillanatban is elkészítheted.

Ha Halloweenkor vendégeket vársz, nem kell órákat töltened a konyhában ahhoz, hogy látványos finomságokkal készülj. Néhány egyszerű alapanyagból is készíthetsz olyan ötletes, mutatós vendégváró falatkákat, amelyek tökéletesen illenek az ünnep hangulatához. Mutatunk hat gyors receptet, amelyekkel akár az utolsó pillanatban is elkészülhetsz!

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Virslis múmiák leveles tésztából

A virslis múmiák igazi Halloween-klasszikusok, amelyekhez mindössze néhány hozzávalóra lesz szükséged. Vágj egy csomag leveles tésztát vékony csíkokra, majd tekerd körbe velük a kisebb virsliket úgy, mintha múmiapólyát kapnának. Kend meg a tésztát felvert tojással, majd süsd 190 fokon körülbelül 15-20 percig, amíg aranybarnára pirul. Sütés után mustárból vagy majonézből készíthetsz nekik apró szemeket. Látványos, laktató és garantáltan népszerű falatka lesz a vendégek körében.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.