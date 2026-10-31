október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 12°C ☁️
október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 12°C ☁️
A legfinomabb vendégváró falatkák Halloweenre, amit az utolsó pillanatban is összedobhatsz
Unsplash

Címlap / Életmód / Receptek / A legfinomabb vendégváró falatkák...

A legfinomabb vendégváró falatkák Halloweenre, amit az utolsó pillanatban is összedobhatsz

Szalai Dóra
Írta 2026.10.31.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Virslis múmiák, szellem alakú banánok és pókhálós mini pizzák – ezeket a látványos Halloween-finomságokat akár az utolsó pillanatban is elkészítheted.

Ha Halloweenkor vendégeket vársz, nem kell órákat töltened a konyhában ahhoz, hogy látványos finomságokkal készülj. Néhány egyszerű alapanyagból is készíthetsz olyan ötletes, mutatós vendégváró falatkákat, amelyek tökéletesen illenek az ünnep hangulatához. Mutatunk hat gyors receptet, amelyekkel akár az utolsó pillanatban is elkészülhetsz!

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

1. Virslis múmiák leveles tésztából

A virslis múmiák igazi Halloween-klasszikusok, amelyekhez mindössze néhány hozzávalóra lesz szükséged. Vágj egy csomag leveles tésztát vékony csíkokra, majd tekerd körbe velük a kisebb virsliket úgy, mintha múmiapólyát kapnának. Kend meg a tésztát felvert tojással, majd süsd 190 fokon körülbelül 15-20 percig, amíg aranybarnára pirul. Sütés után mustárból vagy majonézből készíthetsz nekik apró szemeket. Látványos, laktató és garantáltan népszerű falatka lesz a vendégek körében.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Ezeket olvassák most

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!

A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.