Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés magyar érdekességekről, földrajzról, művészetről és tudományról. Kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudásbajnokságon.

Van az a fajta tudás, ami nem egy konkrét szakterülethez kötődik, hanem apró morzsákból áll össze: egy történelmi évszám itt, egy festő neve ott, egy folyó hossza amott. Ez a kvíz pontosan ezt a fajta általános műveltséget méri meg – és persze egy kis hazai büszkeséget is becsempésztünk bele.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A 10 kérdés fele magyar vonatkozású érdekességeket feszeget: lesz szó híres feltalálóról, legendás hídépítésről és olyan borról, amit egy francia király is a királyok borának nevezett. A másik fele a nagyvilágba kalauzol el, a Naprendszertől a konyhaművészetig.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szeretsz olvasni, utazni, vagy csak szeretsz okosnak érezni magad egy jó beszélgetés közepén. A kérdések mind közismert, jól dokumentált tényekre épülnek, szóval tiszta versenyt ígérünk. Olvass még a témában 10 észbontó fejtörő, amin a barátaid is csak pislogni fognak Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád? Lépést tartasz egy magazin kulturális rovatvezetőjével? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! A suttogó: Robert De Niro új Netflix-filmje lehet az év egyik legizgalmasabb thrillere

Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a 10 kérdésből – a végén kiderül, hol tartasz a műveltségi ranglétrán!

0% Ki alkotta meg a világhírű Rubik-kockát, amely a feltalálójáról kapta a nevét? Bíró László József Neumann János Rubik Ernő Helyes! Helytelen! Rubik Ernő magyar építész és feltaláló 1974-ben alkotta meg a kockát, amely azóta a világ egyik legnépszerűbb logikai játéka lett. Tovább >> Melyik évben koronázták Magyarország első királyává Szent Istvánt? 1000-ben 1222-ben 1526-ban Helyes! Helytelen! A hagyomány szerint Szent Istvánt i.sz. 1000-ben koronázták meg, ezzel megalapítva a keresztény magyar királyságot. Tovább >> Ki tervezte a budapesti Lánchidat, amely elsőként kötötte össze állandó jelleggel Budát és Pestet? Gustave Eiffel William Tierney Clark Ybl Miklós Helyes! Helytelen! A hidat az angol mérnök, William Tierney Clark tervezte, az építési munkákat pedig honfitársa, Adam Clark vezette – róla nevezték el a híd budai hídfőjénél található teret is. Tovább >> Melyik magyar bort nevezte állítólag XIV. Lajos francia király "a borok királyának, a királyok borának"? Egri bikavér Tokaji aszú Villányi kékfrankos Helyes! Helytelen! A Tokaji aszú évszázadok óta Magyarország egyik legismertebb exportcikke, és a legenda szerint a francia udvarban is nagy becsben tartották. Tovább >> Melyik folyó a leghosszabb Magyarország mai területén? Tisza Dráva Duna Helyes! Helytelen! Bár a Duna vízhozama jóval nagyobb, a Tisza magyarországi szakasza hosszabb, így hivatalosan ez számít az ország leghosszabb folyójának. Tovább >> Melyik bolygó a leginkább ismert látványos gyűrűrendszeréről a Naprendszerben? Jupiter Uránusz Szaturnusz Helyes! Helytelen! A Szaturnusz gyűrűi főként jégből és kőzettörmelékből állnak, és már egy kisebb távcsővel is jól megfigyelhetők a Földről. Tovább >> Melyik ország területén húzódik a világhírű Nagy Fal? Mongólia Japán Kína Helyes! Helytelen! A Nagy Fal több ezer kilométer hosszan húzódik végig Kína területén, és évszázadokon át épült, bővült különböző dinasztiák idején. Tovább >> Melyik ország konyhaművészetéből ered a sushi? Dél-Korea Japán Kína Helyes! Helytelen! A sushi japán eredetű fogás, amelynek gyökerei egészen a rizzsel tartósított hal ősi módszeréig nyúlnak vissza. Tovább >> Nagyjából mekkora a fény sebessége vákuumban? Körülbelül 300 000 km/s Körülbelül 150 000 km/s Körülbelül 1 000 000 km/s Helyes! Helytelen! A fény sebessége vákuumban közel 300 000 kilométer másodpercenként, ez az univerzum egyik legfontosabb fizikai állandója. Tovább >> Melyik dél-amerikai ország a legnépesebb a kontinensen? Kolumbia Argentína Brazília Helyes! Helytelen! Brazília lakossága messze meghaladja a kontinens többi országáét, és területét tekintve is a legnagyobb dél-amerikai állam. Tovább >> Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat! Még van hova fejlődni Ne aggódj, a műveltség nem egy nap alatt épül fel – inkább apránként, kíváncsiságból és jó kérdésekből. Ez a kvíz is egy apró lépés volt ebbe az irányba, legközelebb biztosan jobban fog menni. Szilárd alapokon állsz Látszik, hogy szereted a világot és nyitott vagy az új dolgokra – a tudásod stabil, bár néhány apró rés még akad. Egy jó kvízestén biztosan nem te lennél a csapat gyenge pontja. Igazi tudásbajnok vagy Lenyűgöző teljesítmény – a magyar érdekességektől a nagyvilág titkaiig szinte mindent tudtál. A tudományos újságíró most biztosan félti a helyét melletted. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is sikerült, egy biztos: a tudás gyűjtögetése sosem ér véget, és a legjobb kvízek mindig tartogatnak egy-két meglepetést. Gyere vissza holnap is, újabb kérdésekkel várunk!

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben