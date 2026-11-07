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Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.07.
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10 kérdés magyar érdekességekről, földrajzról, művészetről és tudományról. Kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudásbajnokságon.

Van az a fajta tudás, ami nem egy konkrét szakterülethez kötődik, hanem apró morzsákból áll össze: egy történelmi évszám itt, egy festő neve ott, egy folyó hossza amott. Ez a kvíz pontosan ezt a fajta általános műveltséget méri meg – és persze egy kis hazai büszkeséget is becsempésztünk bele.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

A 10 kérdés fele magyar vonatkozású érdekességeket feszeget: lesz szó híres feltalálóról, legendás hídépítésről és olyan borról, amit egy francia király is a királyok borának nevezett. A másik fele a nagyvilágba kalauzol el, a Naprendszertől a konyhaművészetig.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szeretsz olvasni, utazni, vagy csak szeretsz okosnak érezni magad egy jó beszélgetés közepén. A kérdések mind közismert, jól dokumentált tényekre épülnek, szóval tiszta versenyt ígérünk.

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Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a 10 kérdésből – a végén kiderül, hol tartasz a műveltségi ranglétrán!

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Ki alkotta meg a világhírű Rubik-kockát, amely a feltalálójáról kapta a nevét?

Helyes! Helytelen!

Rubik Ernő magyar építész és feltaláló 1974-ben alkotta meg a kockát, amely azóta a világ egyik legnépszerűbb logikai játéka lett.

Melyik évben koronázták Magyarország első királyává Szent Istvánt?

Helyes! Helytelen!

A hagyomány szerint Szent Istvánt i.sz. 1000-ben koronázták meg, ezzel megalapítva a keresztény magyar királyságot.

Ki tervezte a budapesti Lánchidat, amely elsőként kötötte össze állandó jelleggel Budát és Pestet?

Helyes! Helytelen!

A hidat az angol mérnök, William Tierney Clark tervezte, az építési munkákat pedig honfitársa, Adam Clark vezette – róla nevezték el a híd budai hídfőjénél található teret is.

Melyik magyar bort nevezte állítólag XIV. Lajos francia király "a borok királyának, a királyok borának"?

Helyes! Helytelen!

A Tokaji aszú évszázadok óta Magyarország egyik legismertebb exportcikke, és a legenda szerint a francia udvarban is nagy becsben tartották.

Melyik folyó a leghosszabb Magyarország mai területén?

Helyes! Helytelen!

Bár a Duna vízhozama jóval nagyobb, a Tisza magyarországi szakasza hosszabb, így hivatalosan ez számít az ország leghosszabb folyójának.

Melyik bolygó a leginkább ismert látványos gyűrűrendszeréről a Naprendszerben?

Helyes! Helytelen!

A Szaturnusz gyűrűi főként jégből és kőzettörmelékből állnak, és már egy kisebb távcsővel is jól megfigyelhetők a Földről.

Melyik ország területén húzódik a világhírű Nagy Fal?

Helyes! Helytelen!

A Nagy Fal több ezer kilométer hosszan húzódik végig Kína területén, és évszázadokon át épült, bővült különböző dinasztiák idején.

Melyik ország konyhaművészetéből ered a sushi?

Helyes! Helytelen!

A sushi japán eredetű fogás, amelynek gyökerei egészen a rizzsel tartósított hal ősi módszeréig nyúlnak vissza.

Nagyjából mekkora a fény sebessége vákuumban?

Helyes! Helytelen!

A fény sebessége vákuumban közel 300 000 kilométer másodpercenként, ez az univerzum egyik legfontosabb fizikai állandója.

Melyik dél-amerikai ország a legnépesebb a kontinensen?

Helyes! Helytelen!

Brazília lakossága messze meghaladja a kontinens többi országáét, és területét tekintve is a legnagyobb dél-amerikai állam.

Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat!
Még van hova fejlődni

Átkozott boszorkák 2

Ne aggódj, a műveltség nem egy nap alatt épül fel – inkább apránként, kíváncsiságból és jó kérdésekből. Ez a kvíz is egy apró lépés volt ebbe az irányba, legközelebb biztosan jobban fog menni.
Szilárd alapokon állsz

Young woman smiling in a european town square

Látszik, hogy szereted a világot és nyitott vagy az új dolgokra – a tudásod stabil, bár néhány apró rés még akad. Egy jó kvízestén biztosan nem te lennél a csapat gyenge pontja.
Igazi tudásbajnok vagy

Young woman smiling in a european town square

Lenyűgöző teljesítmény – a magyar érdekességektől a nagyvilág titkaiig szinte mindent tudtál. A tudományos újságíró most biztosan félti a helyét melletted.

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