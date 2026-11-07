Lekörözöl egy feltörekvő tudományos újságírót? Teszteld a tudásodat!

Van az a fajta tudás, ami nem egy konkrét szakterülethez kötődik, hanem apró morzsákból áll össze: egy történelmi évszám itt, egy festő neve ott, egy folyó hossza amott. Ez a kvíz pontosan ezt a fajta általános műveltséget méri meg – és persze egy kis hazai büszkeséget is becsempésztünk bele.
A 10 kérdés fele magyar vonatkozású érdekességeket feszeget: lesz szó híres feltalálóról, legendás hídépítésről és olyan borról, amit egy francia király is a királyok borának nevezett. A másik fele a nagyvilágba kalauzol el, a Naprendszertől a konyhaművészetig.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szeretsz olvasni, utazni, vagy csak szeretsz okosnak érezni magad egy jó beszélgetés közepén. A kérdések mind közismert, jól dokumentált tényekre épülnek, szóval tiszta versenyt ígérünk.
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Vágj bele, és derítsd ki, hányat tudsz a 10 kérdésből – a végén kiderül, hol tartasz a műveltségi ranglétrán!
Ki alkotta meg a világhírű Rubik-kockát, amely a feltalálójáról kapta a nevét?
Rubik Ernő magyar építész és feltaláló 1974-ben alkotta meg a kockát, amely azóta a világ egyik legnépszerűbb logikai játéka lett.
Melyik évben koronázták Magyarország első királyává Szent Istvánt?
A hagyomány szerint Szent Istvánt i.sz. 1000-ben koronázták meg, ezzel megalapítva a keresztény magyar királyságot.
Ki tervezte a budapesti Lánchidat, amely elsőként kötötte össze állandó jelleggel Budát és Pestet?
A hidat az angol mérnök, William Tierney Clark tervezte, az építési munkákat pedig honfitársa, Adam Clark vezette – róla nevezték el a híd budai hídfőjénél található teret is.
Melyik magyar bort nevezte állítólag XIV. Lajos francia király "a borok királyának, a királyok borának"?
A Tokaji aszú évszázadok óta Magyarország egyik legismertebb exportcikke, és a legenda szerint a francia udvarban is nagy becsben tartották.
Melyik folyó a leghosszabb Magyarország mai területén?
Bár a Duna vízhozama jóval nagyobb, a Tisza magyarországi szakasza hosszabb, így hivatalosan ez számít az ország leghosszabb folyójának.
Melyik bolygó a leginkább ismert látványos gyűrűrendszeréről a Naprendszerben?
A Szaturnusz gyűrűi főként jégből és kőzettörmelékből állnak, és már egy kisebb távcsővel is jól megfigyelhetők a Földről.
Melyik ország területén húzódik a világhírű Nagy Fal?
A Nagy Fal több ezer kilométer hosszan húzódik végig Kína területén, és évszázadokon át épült, bővült különböző dinasztiák idején.
Melyik ország konyhaművészetéből ered a sushi?
A sushi japán eredetű fogás, amelynek gyökerei egészen a rizzsel tartósított hal ősi módszeréig nyúlnak vissza.
Nagyjából mekkora a fény sebessége vákuumban?
A fény sebessége vákuumban közel 300 000 kilométer másodpercenként, ez az univerzum egyik legfontosabb fizikai állandója.
Melyik dél-amerikai ország a legnépesebb a kontinensen?
Brazília lakossága messze meghaladja a kontinens többi országáét, és területét tekintve is a legnagyobb dél-amerikai állam.
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