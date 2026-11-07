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Így sminkelj a zöld szemedhez: ezek a szemhéjpúder-színek csodákra képesek
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Így sminkelj a zöld szemedhez: ezek a szemhéjpúder-színek csodákra képesek

Szalai Dóra
Írta 2026.11.07.
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Zöld a szemed? Mutatjuk, mely szemhéjpúder-árnyalatok, szemceruzák és sminktechnikák segítenek igazán kiemelni a tekinteted szépségét.

A zöld szem különleges adottság, amelyet a megfelelő sminkárnyalatokkal még ragyogóbbá tehetsz. Mutatjuk, mely szemhéjpúder-színek emelik ki legjobban az írisz természetes szépségét, és milyen sminktrükkökkel érhetsz el igazán látványos hatást.

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Miért nem a zöld szemhéjpúder a legjobb választás

Ha zöldet teszünk zöldre, a szem elveszti a kontúrját, és a smink inkább elnyeli, mint kiemeli a szemszínt. A komplementer színek sokkal hálásabban működnek: a színkör szerint a zöld ellentéte a vörös-rózsaszín tartomány, ezért a rézbarna, a terrakotta, a mahagóni és a halvány lazac árnyalatok azonnal életet visznek a tekintetbe.

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