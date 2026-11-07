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A vajsárga megy, a mustársárga jön – a kedvenc divatos darabjaink, lelőhelyekkel

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A vajsárga megy, a mustársárga jön – a kedvenc divatos darabjaink, lelőhelyekkel

Fehér Dia
Írta 2026.11.07.
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A vajsárga után idén ősszel egy mélyebb, karakteresebb árnyalat is egyre több figyelmet kap: a mustársárga, illetve az okker. Összegyűjtöttem a kedvenc darabjaimat, amelyekkel könnyen beépítheted ezt az őszi színt a gardróbodba.

Ez a meleg, kissé földes tónus tökéletesen passzol az évszakhoz, ráadásul sokkal több lehetőség rejlik benne, mint elsőre gondolnád. Nemcsak kötött pulóvereken és kabátokon mutat jól, hanem szaténszoknyán, elegáns felsőn, sőt még kiegészítőkön is. Én most olyan darabokat gyűjtöttem össze, amelyekkel könnyen beépítheted a gardróbodba ezt az őszi színt, akár csak egy apró részlet erejéig, akár egy feltűnőbb szett részeként.

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Mustársárga szaténszoknya

Mustársárga szaténszoknya
H&M / Mustársárga szaténszoknya

A szaténszoknya ősszel is szuper választás, főleg, ha a megszokott fekete és barna darabok helyett valami izgalmasabbat keresel. Mustársárga színben különösen jól mutat egy egyszerű fekete garbóval, egy csokoládébarna pulóverrel vagy egy vastagabb, krémszínű kötött felsővel. Bokacsizmával és hosszú kabáttal máris kész az a szett, amit hétköznap és egy esti programon is bevethetsz.

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