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4 apró jel, ami elárulja: sokkal nagyobb szükségetek van a párterápiára, mint gondolnátok
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4 apró jel, ami elárulja: sokkal nagyobb szükségetek van a párterápiára, mint gondolnátok

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.17.
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Jellemző, hogy jó ideig észre sem vesszük, de a háttérben meghúzódó feszültségek és az elfojtott neheztelések alattomosan formálják át a hétköznapjainkat.

Bár sokan még mindig így gondolnak rá, a párterápia nem a kudarc beismerése, hanem egy megtartó, védett tér, ahol egy elfogulatlan szakember segítségével újra megtalálhatjátok az utat egymás szívéhez.

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A kérdés már csak az: mikor van szükségetek külső támogatásra?

Ha a beszélgetéseitek folyamatosan ugyanabba a zsákutcába futnak

Ismerős az az érzés, amikor egy teljesen ártalmatlan megjegyzésből másodpercek alatt egy jól ismert, megszokott koreográfia szerint lezajló vita kerekedik? Ha rendszeresen ugyanazon a témán – legyen az a háztartási feladatok megosztása, a családi logisztika vagy éppen a fáradtság – csaptok össze, az nem feltétlenül szeretethiányról, hanem jellemzően kommunikációs elakadásokról szól.

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