4 apró jel, ami elárulja: sokkal nagyobb szükségetek van a párterápiára, mint gondolnátok

Bár sokan még mindig így gondolnak rá, a párterápia nem a kudarc beismerése, hanem egy megtartó, védett tér, ahol egy elfogulatlan szakember segítségével újra megtalálhatjátok az utat egymás szívéhez.
A kérdés már csak az: mikor van szükségetek külső támogatásra?
Ha a beszélgetéseitek folyamatosan ugyanabba a zsákutcába futnak
Ismerős az az érzés, amikor egy teljesen ártalmatlan megjegyzésből másodpercek alatt egy jól ismert, megszokott koreográfia szerint lezajló vita kerekedik? Ha rendszeresen ugyanazon a témán – legyen az a háztartási feladatok megosztása, a családi logisztika vagy éppen a fáradtság – csaptok össze, az nem feltétlenül szeretethiányról, hanem jellemzően kommunikációs elakadásokról szól.
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