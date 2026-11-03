Túrógombóc házilag: így készítsd el otthon ezt a szívet melengető desszertet

A kívül puha, belül krémes túrógombóc az egyik legkedvesebb klasszikus desszertünk, amelyet otthon is könnyedén elkészíthetsz. A titok a megfelelő állagú túrós masszában, a türelmes pihentetésben és a vajas, aranybarnára pirított zsemlemorzsában rejlik. Mutatjuk, hogyan készíts igazán könnyű, lágy és ízletes túrógombócot, amelyet tejföllel vagy porcukorral kínálva az egész család imádni fog.
Hozzávalók (4 adaghoz)
A túrógombóchoz:
- 500 g zsíros, krémes tehéntúró
- 3 közepes tojás
- 100 g búzadara
- 1 csipet só
- 1 evőkanál porcukor
- 1 teáskanál reszelt citromhéj
- 1 teáskanál vaníliakivonat
A pirított morzsához:
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- 100 g zsemlemorzsa
- 40 g vaj
- 1 evőkanál kristálycukor
A tálaláshoz:
- 200 g tejföl
- 1-2 evőkanál porcukor
- kevés vaníliás cukor
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