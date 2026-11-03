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Túrógombóc házilag: így készítsd el otthon ezt a szívet melengető desszertet
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Túrógombóc házilag: így készítsd el otthon ezt a szívet melengető desszertet

Szalai Dóra
Írta 2026.11.03.
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Nem kell étterembe menned a tökéletes túrógombócért: ezzel az egyszerű recepttel otthon is elkészítheted a család kedvenc desszertjét.

A kívül puha, belül krémes túrógombóc az egyik legkedvesebb klasszikus desszertünk, amelyet otthon is könnyedén elkészíthetsz. A titok a megfelelő állagú túrós masszában, a türelmes pihentetésben és a vajas, aranybarnára pirított zsemlemorzsában rejlik. Mutatjuk, hogyan készíts igazán könnyű, lágy és ízletes túrógombócot, amelyet tejföllel vagy porcukorral kínálva az egész család imádni fog.

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Hozzávalók (4 adaghoz)

A túrógombóchoz:

  • 500 g zsíros, krémes tehéntúró
  • 3 közepes tojás
  • 100 g búzadara
  • 1 csipet só
  • 1 evőkanál porcukor
  • 1 teáskanál reszelt citromhéj
  • 1 teáskanál vaníliakivonat

A pirított morzsához:

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  • 100 g zsemlemorzsa
  • 40 g vaj
  • 1 evőkanál kristálycukor

A tálaláshoz:

  • 200 g tejföl
  • 1-2 evőkanál porcukor
  • kevés vaníliás cukor

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