Túrógombóc házilag: így készítsd el otthon ezt a szívet melengető desszertet

Nem kell étterembe menned a tökéletes túrógombócért: ezzel az egyszerű recepttel otthon is elkészítheted a család kedvenc desszertjét.

A kívül puha, belül krémes túrógombóc az egyik legkedvesebb klasszikus desszertünk, amelyet otthon is könnyedén elkészíthetsz. A titok a megfelelő állagú túrós masszában, a türelmes pihentetésben és a vajas, aranybarnára pirított zsemlemorzsában rejlik. Mutatjuk, hogyan készíts igazán könnyű, lágy és ízletes túrógombócot, amelyet tejföllel vagy porcukorral kínálva az egész család imádni fog.

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Hozzávalók (4 adaghoz)

A túrógombóchoz:

500 g zsíros, krémes tehéntúró

3 közepes tojás

100 g búzadara

1 csipet só

1 evőkanál porcukor

1 teáskanál reszelt citromhéj

1 teáskanál vaníliakivonat

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100 g zsemlemorzsa

40 g vaj

1 evőkanál kristálycukor

A tálaláshoz:

200 g tejföl

1-2 evőkanál porcukor

kevés vaníliás cukor

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