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5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, hogy a legjobb barátnőd titokban a riválisod-e
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5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, hogy a legjobb barátnőd titokban a riválisod-e

Farkas Izabella
Írta 2026.11.04.
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A rivalizálás a barátságokban ritkán jelenik meg nyíltan, sokkal inkább apró gesztusokban, félmondatokban, abban, hogy ki mikor hívja fel a másikat.

Az alábbi öt kérdés segít tisztábban látni, hogy a kapcsolat valóban támogató-e, vagy inkább egy láthatatlan versenypálya.

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1. Őszintén örül a sikereidnek?

Ha előléptetést kapsz, új párt találsz, vagy lefogysz azokat a kilókat, amikről hónapok óta beszéltetek, figyeld meg a barátnőd első reakcióját. A testbeszéd gyakran előbb árulkodik, mint a szavak: egy másodperces elhallgatás, egy erőltetett mosoly, egy gyors témaváltás. Az igazi öröm nem késik, és nem kell kicsikarni belőle.

2. Mesél-e neked a saját nehézségeiről?

A kiegyensúlyozott barátságban mindkét fél megmutatja a bizonytalanságát. Ha valaki szisztematikusan csak a te gondjaidról kérdez, soha nem nyílik meg a sajátjairól, az nem feltétlenül diszkréció, hanem lehet egyfajta kontroll is: így ő mindig a stabil, a rendezett életű fél marad, te pedig az, akinek problémái vannak.

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