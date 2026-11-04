5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, hogy a legjobb barátnőd titokban a riválisod-e

A rivalizálás a barátságokban ritkán jelenik meg nyíltan, sokkal inkább apró gesztusokban, félmondatokban, abban, hogy ki mikor hívja fel a másikat.

Az alábbi öt kérdés segít tisztábban látni, hogy a kapcsolat valóban támogató-e, vagy inkább egy láthatatlan versenypálya.

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1. Őszintén örül a sikereidnek?

Ha előléptetést kapsz, új párt találsz, vagy lefogysz azokat a kilókat, amikről hónapok óta beszéltetek, figyeld meg a barátnőd első reakcióját. A testbeszéd gyakran előbb árulkodik, mint a szavak: egy másodperces elhallgatás, egy erőltetett mosoly, egy gyors témaváltás. Az igazi öröm nem késik, és nem kell kicsikarni belőle.

2. Mesél-e neked a saját nehézségeiről?

A kiegyensúlyozott barátságban mindkét fél megmutatja a bizonytalanságát. Ha valaki szisztematikusan csak a te gondjaidról kérdez, soha nem nyílik meg a sajátjairól, az nem feltétlenül diszkréció, hanem lehet egyfajta kontroll is: így ő mindig a stabil, a rendezett életű fél marad, te pedig az, akinek problémái vannak. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés Ezt hozza 2026. október 18. a numerológia szerint: egyensúly és kapcsolatok Felnőtt vagyok, de néha lövésem sincs, mit csinálok. Egyedül vagyok ezzel? Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet

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