5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, hogy a legjobb barátnőd titokban a riválisod-e

Az alábbi öt kérdés segít tisztábban látni, hogy a kapcsolat valóban támogató-e, vagy inkább egy láthatatlan versenypálya.
1. Őszintén örül a sikereidnek?
Ha előléptetést kapsz, új párt találsz, vagy lefogysz azokat a kilókat, amikről hónapok óta beszéltetek, figyeld meg a barátnőd első reakcióját. A testbeszéd gyakran előbb árulkodik, mint a szavak: egy másodperces elhallgatás, egy erőltetett mosoly, egy gyors témaváltás. Az igazi öröm nem késik, és nem kell kicsikarni belőle.
2. Mesél-e neked a saját nehézségeiről?
A kiegyensúlyozott barátságban mindkét fél megmutatja a bizonytalanságát. Ha valaki szisztematikusan csak a te gondjaidról kérdez, soha nem nyílik meg a sajátjairól, az nem feltétlenül diszkréció, hanem lehet egyfajta kontroll is: így ő mindig a stabil, a rendezett életű fél marad, te pedig az, akinek problémái vannak.
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