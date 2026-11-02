november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 10°C 🌦️
Hogyan dolgozod fel a csalódásokat? Derítsd ki, milyen a lelki rugalmasságod!
Pexels

Címlap / Életmód / Lélek / Hogyan dolgozod fel a csalódásokat?...

Hogyan dolgozod fel a csalódásokat? Derítsd ki, milyen a lelki rugalmasságod!

Vágó Iza
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Gyorsan talpra állsz, mélyen átéled vagy inkább elemzed a csalódást? Töltsd ki tesztünket, és ismerd meg a saját lelki rugalmasságod titkát!

November van, a napok rövidülnek, a fények korábban hunynak ki – és ilyenkor valahogy minden csalódás, kisebb-nagyobb kudarc is nehezebben csúszik le. Van, aki ilyenkor is talpra ugrik, van, aki napokig magában hordozza az érzést, és van, aki azonnal elemezni kezdi, mi és miért történt. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál – de érdemes tudni, melyik utat járod te leggyakrabban.

5 csillagjegy, aki született vezető: rájuk mindenki hallgat

A csalódásfeldolgozás módja sokat elárul arról, hogyan bánsz magaddal nehéz pillanatokban. Van, akinek a mozgás és a tennivaló jelent menedéket, van, akinek a könnyek és a zene, és van, akit a racionális magyarázat nyugtat meg igazán. Ez a kvíz nem azt vizsgálja, ki a legerősebb, hanem azt, hogy a te belső stratégiád miben segít, és mire érdemes figyelned, hogy még egészségesebben dolgozd fel, ami fáj.

Tíz hétköznapi helyzeten keresztül térképezzük fel, hogyan reagálsz, amikor csalódás ér – legyen szó egy kritikus mondatról, egy kudarcról vagy egy nehezebb napról. A válaszaid alapján három karakter közül fogsz egyre jobban hasonlítani valamelyikre.

Olvass még a témában

Készen állsz, hogy szembenézz azzal, hogyan kezeled a nehéz érzéseket? Válaszolj őszintén, és fedezd fel a saját lelki mintázatodat!

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akinél ősszel új szintre lép a szerelem

Ezeket olvassák most

Tökéletes őszi kabát alacsony alkatra: 5 fazon, ami magasabbnak mutat

Tökéletes őszi kabát alacsony alkatra: 5 fazon, ami magasabbnak mutat

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről

5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

5 mondat, amit egy passzív-agresszív kolléga mond, amikor féltékeny a sikeredre

5 mondat, amit egy passzív-agresszív kolléga mond, amikor féltékeny a sikeredre

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.