Minden napra egy sütőtökös fogás – 7 gyors és egyszerű recept

Hét nap, hét egyszerű sütőtökös recept: mutatunk krémlevest, tésztát, salátát és még egy finom muffint is.

Az őszi szezon egyik legsokoldalúbb alapanyaga a sütőtök, amelyből nemcsak krémleves és köret, hanem laktató főétel, friss saláta és még édes sütemény is készülhet. Ha te is szívesen beépítenéd az étrendedbe, de nincs kedved órákat tölteni a konyhában, mutatunk hét egyszerű receptet, amelyekkel a hét minden napjára jut egy finom sütőtökös fogás. A válogatásban gyors hétköznapi ebédet és vacsorát, valamint egy kis édes kényeztetést is találsz.

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Hétfő – Fokhagymás sütőtökkrémleves

Hozzávalók:

500 g megtisztított sütőtök

1 kisebb vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

500 ml zöldségalaplé vagy víz

100 ml főzőtejszín

1 evőkanál olívaolaj

Só, bors, szerecsendió

Elkészítés: Olvass még a témában A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért Mi a csillagjegyed? Ezek a gyereknevek lehetnek számodra a tökéletes választások Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet

A vöröshagymát aprítsd fel, majd kevés olívaolajon párold üvegesre. Add hozzá a felkockázott sütőtököt és a zúzott fokhagymát, öntsd fel az alaplével, majd fűszerezd sóval, borssal és egy kevés szerecsendióval. Főzd körülbelül 20 percig, amíg a tök teljesen megpuhul, végül botmixerrel pürésítsd. Keverd hozzá a tejszínt, forrald össze, és már tálalhatod is. Pirított tökmaggal vagy levesgyönggyel még finomabb.

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