Minden napra egy sütőtökös fogás – 7 gyors és egyszerű recept

Az őszi szezon egyik legsokoldalúbb alapanyaga a sütőtök, amelyből nemcsak krémleves és köret, hanem laktató főétel, friss saláta és még édes sütemény is készülhet. Ha te is szívesen beépítenéd az étrendedbe, de nincs kedved órákat tölteni a konyhában, mutatunk hét egyszerű receptet, amelyekkel a hét minden napjára jut egy finom sütőtökös fogás. A válogatásban gyors hétköznapi ebédet és vacsorát, valamint egy kis édes kényeztetést is találsz.
Hétfő – Fokhagymás sütőtökkrémleves
Hozzávalók:
- 500 g megtisztított sütőtök
- 1 kisebb vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 500 ml zöldségalaplé vagy víz
- 100 ml főzőtejszín
- 1 evőkanál olívaolaj
- Só, bors, szerecsendió
Elkészítés:
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A vöröshagymát aprítsd fel, majd kevés olívaolajon párold üvegesre. Add hozzá a felkockázott sütőtököt és a zúzott fokhagymát, öntsd fel az alaplével, majd fűszerezd sóval, borssal és egy kevés szerecsendióval. Főzd körülbelül 20 percig, amíg a tök teljesen megpuhul, végül botmixerrel pürésítsd. Keverd hozzá a tejszínt, forrald össze, és már tálalhatod is. Pirított tökmaggal vagy levesgyönggyel még finomabb.
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