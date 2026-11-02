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Minden napra egy sütőtökös fogás – 7 gyors és egyszerű recept
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Minden napra egy sütőtökös fogás – 7 gyors és egyszerű recept

Váradi Petra
Írta 2026.11.02.
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Hét nap, hét egyszerű sütőtökös recept: mutatunk krémlevest, tésztát, salátát és még egy finom muffint is.

Az őszi szezon egyik legsokoldalúbb alapanyaga a sütőtök, amelyből nemcsak krémleves és köret, hanem laktató főétel, friss saláta és még édes sütemény is készülhet. Ha te is szívesen beépítenéd az étrendedbe, de nincs kedved órákat tölteni a konyhában, mutatunk hét egyszerű receptet, amelyekkel a hét minden napjára jut egy finom sütőtökös fogás. A válogatásban gyors hétköznapi ebédet és vacsorát, valamint egy kis édes kényeztetést is találsz.

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Hétfő – Fokhagymás sütőtökkrémleves

Hozzávalók:

  • 500 g megtisztított sütőtök
  • 1 kisebb vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 500 ml zöldségalaplé vagy víz
  • 100 ml főzőtejszín
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • Só, bors, szerecsendió

Elkészítés:

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A vöröshagymát aprítsd fel, majd kevés olívaolajon párold üvegesre. Add hozzá a felkockázott sütőtököt és a zúzott fokhagymát, öntsd fel az alaplével, majd fűszerezd sóval, borssal és egy kevés szerecsendióval. Főzd körülbelül 20 percig, amíg a tök teljesen megpuhul, végül botmixerrel pürésítsd. Keverd hozzá a tejszínt, forrald össze, és már tálalhatod is. Pirított tökmaggal vagy levesgyönggyel még finomabb.

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