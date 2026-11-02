5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, mennyire vagy érett érzelmileg

Pszichológusok szerint ez a képesség nem egyszerre alakul ki, hanem apró helyzetekben mutatkozik meg újra és újra. Az alábbi öt kérdés nem tudományos teszt, inkább támpont, amivel érdemes megfigyelni saját magunkat vagy azt, akivel éppen ismerkedünk.
1. Hogyan reagálsz, amikor kritikát kapsz?
Az érzelmi érettség egyik legegyértelműbb jele, hogy valaki képes-e meghallgatni egy visszajelzést anélkül, hogy azonnal védekezésbe vagy támadásba lendülne. Van, aki a kritikát személyes sértésként éli meg, és rögtön azzal vágja vissza, hogy a másik sem tökéletes. Egy érettebb reakció inkább az, hogy megállsz egy pillanatra, végiggondolod, van-e igazság a felvetésben, és csak utána válaszolsz, akár úgy is, hogy nem értesz egyet vele.
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