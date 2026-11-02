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5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, mennyire vagy érett érzelmileg
Unsplash

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5 tesztkérdés, ami azonnal megmutatja, mennyire vagy érett érzelmileg

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
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Az érzelmi érettség nem életkor kérdése, hanem azé, hogy valaki mennyire képes szembenézni a saját indulataival, és mennyire hagyja, hogy a másik is ember maradhasson mellette.

Pszichológusok szerint ez a képesség nem egyszerre alakul ki, hanem apró helyzetekben mutatkozik meg újra és újra. Az alábbi öt kérdés nem tudományos teszt, inkább támpont, amivel érdemes megfigyelni saját magunkat vagy azt, akivel éppen ismerkedünk.

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1. Hogyan reagálsz, amikor kritikát kapsz?

Az érzelmi érettség egyik legegyértelműbb jele, hogy valaki képes-e meghallgatni egy visszajelzést anélkül, hogy azonnal védekezésbe vagy támadásba lendülne. Van, aki a kritikát személyes sértésként éli meg, és rögtön azzal vágja vissza, hogy a másik sem tökéletes. Egy érettebb reakció inkább az, hogy megállsz egy pillanatra, végiggondolod, van-e igazság a felvetésben, és csak utána válaszolsz, akár úgy is, hogy nem értesz egyet vele.

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