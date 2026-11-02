Tökéletes őszi kabát alacsony alkatra: 5 fazon, ami magasabbnak mutat

Egy rosszul megválasztott kabát centikkel rövidítheti le a sziluettet, egy jól megválasztott viszont pont annyit hozzá tud adni, amennyit egy tűsarkú.

Alacsony alkatnál a hossz, a szabásvonal és az anyag együttes hatása dönti el, hogy valaki belevész a kabátba, vagy éppen megnyúlik tőle. Az alábbi öt fazon azoknak szól, akik szeretnének úgy öltözni ősszel, hogy a kabát ne nyomja össze az alakot.

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1. Egyenes szabású, térd fölé érő kabát

A klasszikus, egyenes vonalú kabát, amely nagyjából a térd fölé, combközépig ér, az egyik legbiztonságosabb választás alacsony termetre. A lényeg, hogy ne érjen a vádliig, mert az ponttá zárja le a lábat, és rövidebbnek mutatja azt, ami amúgy sincs sok centiből.

A térd fölötti hossz viszont szabadon hagyja a láb nagy részét, így a lábszár optikailag folytatódik, a sziluett pedig nem törik meg feleslegesen.

Érdemes egyenes, nem bő szabást keresni, derékban enyhén követett vonallal, mert a túl bő, dobozos forma elnyeli az alakot. A sötét, egyszínű változatok még inkább erősítik a megnyúlás hatását, mert nincs vízszintes törésvonal, ami megállítaná a szemet. Olvass még a témában Lenőtt a frufrud? Profi fodrászok szerint így érdemes formázni, hogy végig stílusos maradjon Hozzád melyik melltartó illik? 9 alapvető fazon, amit ismerned kell Alakformáló szettek szilveszterre: trükkök, ahogyan lecsalhatsz pár plusz kilót Ezeket a testrészeket mindenki elfelejti lekenni fényvédővel – Fogadjunk, hogy te is

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