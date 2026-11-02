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Kedves bók vagy nyomulás? Ezt csináld, ha a taxisofőr átlép egy határt
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Kedves bók vagy nyomulás? Ezt csináld, ha a taxisofőr átlép egy határt

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.02.
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Időnként taxiba pattanok, és az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy bókokat kapok – de vajon hol a határ a kedves megjegyzés és a flört között? Íme, amit én gondolok erről, és ahogyan ezentúl én teszek majd.

Időnként taxiba pattanok, és az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy bókokat kapok. Persze kinek ne esne jól, ha megdicsérik a parfümjét vagy az öltözékét, hiszen egy kedves szó sokszor egész napra feldobhatja az embert. Ha viszont a dicséretet egy fél mondatnál tovább kezdik taglalni, az nálam elkezd kellemetlenné válni.

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Azt vettem észre magamon, hogy egyre kevésbé szeretek taxit hívni, csak hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe. Vajon hol a határ a kedves bók és a flört között? Íme, amit én gondolok erről és ahogyan ezentúl én teszek majd.

Amikor a bók kezd átfordulni valami másba

Szerintem nem kell attól tartanunk, hogy minden kedves megjegyzés mögött rejtett szándék áll. Van, aki egyszerűen kedves ember, és szeret pozitív hangulatot teremteni, főleg akkor, ha a munkája során sok idegennel találkozik. Egy rövid „szép a kabátja” vagy „jó illata van” még a kedvesség kategóriája, amire egy mosoly és egy köszönöm bőven elég válasz. Az ilyen mondatok után nem marad bennem semmi kellemetlen érzés, sőt, gyakran még jobb kedvvel szállok ki, mint ahogy beültem.

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A határ szerintem nem a bók tartalmában van, hanem abban, hogy meddig tart, és mire irányul.

Ha a megjegyzés egy mondattal le van zárva, és utána a beszélgetés másról szól, az még rendben van. Ha viszont valaki újra és újra visszatér rá, vagy részletesen kezd beszélni arról, milyen vagyok, az már nekem azt jelzi, hogy a figyelme rám irányul, nem pedig a közös útra.

Az is árulkodó lehet, ha a dicséret a ruhámról vagy a parfümömről átmegy a külsőmre, vagy ha személyes kérdések következnek, például hogy van-e párom, hova megyek ilyenkor, vagy kivel találkozom.

Nő egy taxi hátsó ülésén utazik
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