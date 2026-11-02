5 rejtett szokás, ami leleplezi a tartós magányodat

Sokan pont azért nem veszik észre magukon, hogy tartósan egyedül viselik az érzelmi terheiket, mert kívülről nézve tele van az életük: munka, programok, ismerősök, teli naptár.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy az érzelmi magány nem azonos a fizikai egyedülléttel, lehet valaki házasságban, baráti társaságban, mégis mélyen magányos belül. Van néhány apró, mindennapi szokás, ami ezt sokkal pontosabban elárulja, mint az, hányszor csörög a telefonja.

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1. Mindig van valami elintéznivalód

Aki tartósan érzelmi magányban él, gyakran úgy szervezi meg a napjait, hogy ne maradjon üres sáv bennük. A munka után rögtön jön a bevásárlás, a sport, egy sorozat, egy projekt, amit éppen most kell befejezni. Ez elsőre szorgalomnak tűnik, valójában viszont sokszor menekülés: ha nincs csend, nem kell szembenézni azzal az érzéssel, hogy senkivel nem osztja meg igazán, mi történik vele. A folyamatos elfoglaltság így válik láthatatlan védőpajzzsá.

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