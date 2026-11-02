november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 9°C 🌦️
november 2. Achilles napja Ma: 10°C Holnap: 9°C 🌦️
5 rejtett szokás, ami leleplezi a tartós magányodat
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / 5 rejtett szokás, ami leleplezi a...

5 rejtett szokás, ami leleplezi a tartós magányodat

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sokan pont azért nem veszik észre magukon, hogy tartósan egyedül viselik az érzelmi terheiket, mert kívülről nézve tele van az életük: munka, programok, ismerősök, teli naptár.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy az érzelmi magány nem azonos a fizikai egyedülléttel, lehet valaki házasságban, baráti társaságban, mégis mélyen magányos belül. Van néhány apró, mindennapi szokás, ami ezt sokkal pontosabban elárulja, mint az, hányszor csörög a telefonja.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

1. Mindig van valami elintéznivalód

Aki tartósan érzelmi magányban él, gyakran úgy szervezi meg a napjait, hogy ne maradjon üres sáv bennük. A munka után rögtön jön a bevásárlás, a sport, egy sorozat, egy projekt, amit éppen most kell befejezni. Ez elsőre szorgalomnak tűnik, valójában viszont sokszor menekülés: ha nincs csend, nem kell szembenézni azzal az érzéssel, hogy senkivel nem osztja meg igazán, mi történik vele. A folyamatos elfoglaltság így válik láthatatlan védőpajzzsá.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

Ezeket olvassák most

A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A megfelelési kényszer 4 leggyakoribb fizikai tünete

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

A szerencse furcsa módon kopogtat novemberben ennél a 4 csillagjegynél

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

7 néma jel, hogy a felnőtt gyereked már csak kötelességből hív fel

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

Melyik életszakaszban találod meg az igazit? A születési hónapod elárulja

A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

A Szűz csillagjegy sokkal összetettebb, mint elsőre hinnéd – ilyen ember ő valójában

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

5 csillagjegy, akivel a gyerekek pillanatok alatt megtalálják a közös hangot

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.